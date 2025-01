A- A+

CAMPEONATO PERNAMBUCANO Santa Cruz x Retrô: Tricolor divulga parcial de mais de 14 mil ingressos vendidos para duelo Equipes se enfrentam nesta terça-feira (28), às 20h, no estádio do Arruda

O Santa Cruz informou, na tarde desta segunda-feira (27), a parcial de ingressos vendidos para o duelo diante do Retrô, válido pela quinta rodada do Campeonato Pernambucano. A partida será realizada nesta terça-feira (28), às 20h, no estádio do Arruda.

Até o momento, mais de 14 mil bilhetes já foram comercializados. A expectativa é de mais um grande público no Arruda.

️ Já somos mais de 14 MIL confirmados para amanhã!



O Arruda vai pulsar no duelo contra o Retrô, às 20h. Vamos juntos, Nação Coral!



Garanta já o seu ingresso e não fique de fora!



: https://t.co/RUmsJbWqqo pic.twitter.com/Cigv9PQiSY — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) January 27, 2025

Ingressos

Os ingressos para o público geral estão disponíveis por R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia) no setor da arquibancada inferior, valores que também se aplicam ao setor destinado aos visitantes. Os bilhetes podem ser adquiridos online, clicando aqui.

Os ingressos para Santa Cruz x Retrô já estão disponíveis! ️



Garanta o seu e venha apoiar o Time do Povo na terça-feira (28), às 20h, no Arruda, em mais uma batalha pelo Pernambucano.



Acesse: https://t.co/RUmsJbWqqo e não fique de fora! pic.twitter.com/FTVn16XXGp — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) January 25, 2025

No setor das sociais, os ingressos custam R$ 30. Já os sócios adimplentes têm a opção de realizar o check-in virtual de forma gratuita através da plataforma oficial.



As bilheterias estarão abertas nesta segunda-feira (27) até as 19h. Na terça-feira (28), dia do jogo, o atendimento ocorre das 9h até as 20h45.

Confira os valores dos ingressos para Santa Cruz x Retrô:

Arquibancada Inferior: R$ 60 / R$ 30 (meia)

Sociais: R$ 30

Cadeiras Cativas: R$ 80 / R$ 40 (sócio)

Cadeiras (aluguel): R$ 120 / R$ 60 (sócio)

Conselheiros: R$ 40 (sócio)

Visitantes: R$ 60 / R$ 30 (meia)

Veja também