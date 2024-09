"Pelada dos Médicos" celebra longevidade

A- A+

Há mais de seis décadas, semanalmente e de maneira ininterrupta, o esporte une um grupo de médicos que venceu o passar do tempo e manteve intacta, por meio da bola, a relação de amizade construída no amor à medicina e solidificada em momentos de lazer em outros campos. Sejam eles os de futebol ou aqueles abstratos, onde não há espaço para empates ou derrotas. No dia 26 de setembro, os “atletas do sub-90”, como brincam, organizam mais uma “pelada” para celebrar a longeva carreira nos gramados.

História

A “Pelada dos Médicos”, da categoria sub-90, reúne nomes que jogam desde 1963, ano de fundação do grupo. Na época, os estudantes de medicina jogavam em Abreu e Lima, todos os sábados. Depois, passou para as noites de quinta-feira.

Da granja que abrigou as primeiras partidas, o grupo seguiu para o Recife, onde disputaram jogos na casa do médico Cyro de Andrade Lima - falecido em 2022 aos 92 anos - e, em seguida, no Hospital Barão de Lucena, localizado na Zona Oeste do Recife.

Atualmente, as peladas acontecem semanalmente no Clube Alemão, localizado no bairro de Parnamirim, Zona Norte da capital pernambucana. “Nessa pelada do dia 26, nós faremos um encontro de alguns ‘velhos’ que já tinham parado de jogar. Eu mesmo já estou perto de parar. Fizemos também camisas comemorativas desse evento. Depois, no salão de festas, assim como foi no ano passado, faremos uma festa, enquanto os mais jovens continuarão na pelada”, afirmou Oscar Coutinho, um dos fundadores da pelada.

Personagens

Cyro de Andrade Lima, Cláudio Lisboa, Frederico Wanderley, Durval Valença, Paulo Barroca e Luciano Lima foram alguns dos nomes que já passaram pela Pelada do Médicos, que completou 60 anos em 2023, também com celebração no Clube Alemão.

“Quando começamos, há 61 anos, o objetivo era só diversão. Eu comecei aos 23 anos e o encontro foi se perpetuando, rodando por muitos lugares. Daí começou o conceito de se preocupar com a saúde física. Hoje ninguém discute como a atividade física é importante para a saúde do corpo e da mente”, contou Oscar, que ainda revelou o “segredo” da longevidade da pelada.

“O que dá a ‘cola’ da pelada é o encontro com os amigos, as brincadeiras, o papo antes e depois sobre o jogo. As amizades vão se solidificando. Isso aumenta a nossa alegria de jogar futebol e de viver”, completou.

Veja também

Futebol Náutico recebe certificado da CBF de Clube Formador