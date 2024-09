A- A+

BASQUETE 'Perdi o foco em alguns momentos', diz LeBron ao dividir quadra em treinamento do Lakers com o filho Na sua 22ª temporada na liga, o americano vai jogar ao lado de Bronny, de 19 anos

O ala-pivô LeBron James, considerado por muitos o maior jogador de basquete de todos os tempos, contou no podcast GoJo and Golic como tem sido a sensação de jogar ao lado do seu filho pela primeira vez na NBA. Na sua 22ª temporada na liga, o americano vai dividir as quadras com Bronny, de 19 anos.

Filho mais velho de James, ele foi a 55ª escolha do draft de 2024. LeBron realizou os primeiros treinamentos oficiais ao lado do primogênito e confessou ter perdido o foco em alguns momentos tentando acreditar no que estava acontecendo.

— Esta semana voltamos ao ginásio e foi a primeira vez que estivemos juntos em quadra como profissionais, um contra o outro. Houve um par de momentos em que perdi o foco, eu não sou de perder o foco quando estou em quadra, mas houve umas vezes que olhei para o lado para o ver se preparar. Vai ser um ano incrível para mim e tenho esperança que também o seja para ele — falou o experiente jogador, segundo o jornal português A Bola.

Perguntado sobre como Bronny o tem chamado nos treinos, após cerca de um mês que brincou numa entrevista em Paris, dizendo que o filho, enquanto, estivesse a trabalhar, não poderia chamá-lo de pai, disse:

— 2 ou 3, Bron ou, se ele quiser, GOAT. Ele ainda não me chamou nada nos treinos. E eu tenho tido os ouvidos todos abertos para esse momento. Mas sei que irá acontecer, só não sei se será uma surpresa ou o que irá me chamar.

