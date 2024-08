Perema cita experiência como trunfo para ajudar o Náutico na Série C

A- A+

O sistema defensivo do Náutico teve atuação preocupante na derrota por 2x1 para o Ypiranga, na última quarta (31), nos Aflitos, pela Série C do Campeonato Brasileiro. Principalmente nas bolas paradas. Precisando evitar que os erros se repitam no próximo domingo (4), contra o CSA, no Rei Pelé, o Timbu pode ter novidade na zaga, com a estreia de Perema.





Zagueiro de 32 anos, Perema chegou nesta semana ao clube e já foi regularizado, ficando à disposição do técnico Bruno Pivetti para o confronto diante do CSA. “Sei da responsabilidade que é vestir essa camisa. A cobrança do torcedor. Já conhecia algumas peças do elenco. Fui bem acolhido e espero mostrar isso dentro de campo”, afirmou.



Hoje, o Náutico está mais próximo da zona de rebaixamento do que do G8. Aliás, quem abre o Z4 é justamente o CSA, em 17º, com 15 pontos. Diferença de apenas três pontos. Um a menos do que a distância do Timbu para o Figueirense, em oitavo, com 22. Mesmo com o cenário complicado, o defensor não joga a toalha, citando uma das formas que pretende ajudar o Timbu a se recuperar.

“Tenho experiência e posso agregar muito. Espero ajudar com a comunicação ali atrás. O futebol exige muito isso da zona defensiva. Falar com os mais novos, orientar para conseguir o primeiro objetivo, que é classificar. Todos que estão fora podem desacreditar, mas quem está inserido no processo tem de acreditar até o final. Só depende da gente”, frisou Perema.

