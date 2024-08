A- A+

Futebol Náutico oficializa contratação do zagueiro Perema Defensor chega ao clube para reforçar a equipe na reta final da primeira fase da Série C

O Náutico oficializou nesta quinta (1º) a contratação do zagueiro Perema, de 32 anos. O jogador chega para reforçar o clube na reta final da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro.

Perema já está regularizado e fica à disposição do técnico Bruno Pivetti para o jogo contra o CSA, domingo (4), no Rei Pelé, pela 16ª rodada da competição.

