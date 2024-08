A- A+

Futebol Série C: Paulo Sérgio desfalca Náutico diante do CSA Atacante recebeu o terceiro cartão amarelo e não encara os alagoanos na próxima rodada da competição

Ele voltou, marcou gol, mas ficará ausente de novo. Retornando de suspensão, após desfalcar o Náutico diante do Sampaio Corrêa, o centroavante Paulo Sérgio jogou contra o Ypiranga e balançou as redes. Seria um regresso em grande estilo, mas o Timbu foi derrotado de virada, por 2x1, nos Aflitos, na Série C do Campeonato Brasileiro. Para piorar, o camisa 9 tomou o terceiro amarelo e está suspenso para o confronto de domingo (4), contra o CSA, no Rei Pelé.





A presença de Paulo Sérgio diante do CSA já estaria arriscada também por outro motivo. Novamente o jogador saiu de campo reclamando de dores na coxa, no mesmo local que o fez ser desfalque na rodada anterior.



“Paulo tomou cartão, mas também sentiu um incômodo no adutor da coxa. Vamos ver como será a recuperação. Buscaremos a melhor escalação mediante o contexto que temos, aumentando a chance de atacar bem, sem desequilibrar do ponto de vista defensivo", apontou o técnico Bruno Pivetti.



Sem o artilheiro da Série C, autor de nove gols, Pivetti pode escalar Felipe Ferreira. O Náutico é o atual 11º colocado da Série C, com 18 pontos. O CSA é o 17º, com 15.

