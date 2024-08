A- A+

Futebol "Não desisto", diz Pivetti sobre chances de acesso do Náutico Timbu está quatro pontos abaixo do G8 e apenas três acima do Z4 da Série C

Um primeiro tempo para comemorar, um segundo para esquecer. De virada, o Náutico foi derrotado por 2x1 para o Ypiranga-RS, nesta quarta (31), nos Aflitos, pela Série C do Campeonato Brasileiro. O resultado deixou o Timbu na 11ª posição, com 18 pontos. Quatro pontos abaixo do oitavo colocado e primeiro da zona de classificação ao quadrangular, o Figueirense. Cenário complicado, mas que não faz o técnico alvirrubro, Bruno Pivetti, “jogar a toalha” quanto ao acesso.









“Eu não desisto. Nunca. Enquanto tiver chance de classificação, vamos trabalhar para isso. Sabemos que temos pontos a corrigir de forma urgente. Um deles é a questão da bola parada. Temos bom aproveitamento ofensivo, mas cedemos gols assim. Temos de ajustar a equipe nesse sentido”, afirmou.



O técnico citou a mudança de postura - não pedida por ele - após sair à frente do placar. “Começamos bem a partida, abrindo o marcador, mas baixamos a linha e isso não é algo que o treinador controle”, lamentou.



“Como as linhas ficaram distantes, chegamos atrasados nos lances, trazendo o Ypiranga para o campo de jogo. A equipe entrou desligada no segundo tempo e tomamos o gol de empate em uma jogada que trabalhamos muito, com o atleta do Ypiranga fazendo o gol entre quatro marcadores nossos”, completou.



Pivetti voltou a citar a necessidade de ajustar a bola parada no lance que originou o segundo gol do Ypiranga. “Em uma falta lateral, tivemos uma falha defensiva. Isso não é por falta de treinamento. Trabalhamos três vezes por semana isso, mas permitimos o cabeceio do adversário e, consequentemente, o segundo gol”, apontou.



O próximo jogo do Náutico é domingo (4), contra o CSA, no Rei Pelé. Os alagoanos estão em 17º, com 15 pontos, apenas três pontos abaixo do Timbu.



“Temos quatro jogos para fazer e não vamos jogar a toalha, trabalhando firme para conquistar os pontos. Nós olhamos para cima, pensando em evoluir a equipe. Não adianta olhar a tabela. Tenho certeza que o Náutico está vivo na competição”, pontuou.

Veja também

Olimpíadas Confira a programação desta quinta (1º) nas Olimpíadas Paris 2024, com três pernambucanos na disputa