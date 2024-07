A- A+

Futebol Com lesão no joelho, Luiz Paulo passará por cirurgia no Náutico Atleta não tem retorno previsto aos gramados; problema abre espaço para Timbu contratar lateral

O lateral-esquerdo do Náutico, Luiz Paulo, foi diagnosticado com uma lesão no menisco medial do joelho direito e precisará passar por procedimento cirúrgico. Segundo o clube, a cirurgia acontecerá na quinta (1º).





Ainda não há data prevista para o retorno do jogador aos gramados. A lesão aconteceu na partida em que o Náutico empatou em 1x1 com o Sampaio Corrêa, no Castelão, na rodada passada da Série C do Campeonato Brasileiro.



Sem Luiz Paulo por um tempo, a tendência é que o Náutico procure no mercado outro lateral-esquerdo. No momento, quem deve assumir a titularidade é Diego Matos.

Veja também

JOGOS OLÍMPICOS Olimpíadas: Bia Ferreira vence holandesa e garante medalha ao avançar às semis no boxe em Paris-2024