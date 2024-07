A- A+

Futebol Mezenga voltando, Luiz Paulo desfalque: veja resumo do Náutico antes de encarar o Ypiranga Centroavante cumpriu suspensão automática diante do Sampaio Corrêa, mas volta a ficar à disposição de Bruno Pivetti na Série C; lateral está lesionado

Retornos, desfalques e novidades marcaram a fase final de preparação do Náutico para a partida desta quarta (31), diante do Ypiranga, nos Aflitos, em jogo atrasado pela terceira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Veja quem joga, quem está fora e quem é dúvida no Timbu.

Retornos

O Náutico terá os retornos do meia Matheus Melo e do atacante Bruno Mezenga, que cumpriram suspensão automática diante do Sampaio Corrêa. O segundo deve ser titular, enquanto o primeiro pode ficar como opção no banco de reservas.

"Será uma final, assim como todas as outras partidas foram e assim como serão os próximos jogos. A pontuação está aquém e precisamos chegar ao G8 o mais rápido possível", afirmou o centroavante. O Timbu está na 11ª posição, com 18 pontos.

Desfalques

Com lesão no joelho direito, o lateral-esquerdo Luiz Paulo desfalca o Náutico. O atleta passará por uma artroscopia e deve voltar aos gramados apenas em setembro. Sem o lateral, Diego Matos e Arnaldo brigam pela vaga.

Integrado ao elenco, o zagueiro Perema ainda não foi anunciado oficialmente pelo Náutico e continuará fora da lista de relacionados.

Dúvida

Recuperando-se de uma lesão muscular, o atacante Paulo Sérgio voltou a treinar com bola, mas não tem presença confirmada. O atleta é o artilheiro alvirrubro na Série C, com oito gols.

