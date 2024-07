A- A+

Futebol Série C: confira escalações e onde assistir jogo entre Náutico x Ypiranga Na 11ª posição, com 18 pontos, Timbu busca se aproximar do G8

Faltando cinco jogos para o término da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro, o Náutico, na 11ª colocação, com 18 pontos, sabe que perder pontos em casa pode ruir o sonho de alcançar o G8. Para garantir vaga no quadrangular final, mantendo-se vivo na briga pelo acesso, o Timbu foca na vitória diante do Ypiranga-RS, nos Aflitos, em jogo atrasado pela terceira rodada.

Mesmo que vença o Ypiranga, vale salientar que o Náutico ainda não entrará no G4 nesta rodada por conta do critério de vitórias. Mas empatar em número de pontos com o oitavo colocado daria uma sobrevida ao Timbu.

Caso o Náutico não saia de campo derrotado, o Timbu vai superar a maior sequência invicta de 2024. O clube está sem perder há seis jogos na Série C, com quatro empates e duas vitórias.

A última vez que o Náutico ficou com essa mesma quantidade de partidas sem tropeços foi pelo Campeonato Pernambucano. No período, o Timbu engatou dois empates e quatro vitórias.

Time

O Náutico terá o retorno de um centroavante e pode contar com a volta também do artilheiro da equipe na Série C. Após cumprir suspensão automática do terceiro cartão amarelo, Bruno Mezenga está liberado. Em recuperação de dores musculares, Paulo Sérgio é incógnita.

Sem a dupla, o Náutico ficou apenas no empate em 1x1 com o Sampaio Corrêa, no Castelão. O ataque no jogo foi formado por Felipe Ferreira e Leandro Kauã. O único gol alvirrubro do confronto foi marcado pelo lateral-esquerdo Luiz Paulo - que está fora por conta de uma lesão no joelho.

Bruno Mezenga marcou três gols pelo Náutico na temporada. Já Paulo Sérgio balançou as redes oito vezes, sendo o artilheiro alvirrubro na Série C e vice geral, atrás apenas de Jonathas Jesus, do Athletic, com nove. Outro que também fica à disposição é o meia Matheus Melo, que cumpriu suspensão automática.

"Será uma final, assim como todas as outras partidas foram e assim como serão os próximos jogos. A pontuação está aquém e precisamos chegar ao G8 o mais rápido possível", afirmou Mezenga.

Ficha técnica

Náutico

Deivity; Mateus Ludke, Iran, Islan e Arnaldo (Diego Matos); Sousa, Marco Antônio e Patrick Allan; Gustavo Maia, Bruno Mezenga e Paulo Sérgio (Felipe Ferreira). Técnico: Bruno Pivetti

Ypiranga

Alexander, Wilian Gomes, Mendonça, Heitor e Gedeilson; Anderson Uchoa, Caio Mello, Caio Vitor e Jhonatan Ribeiro; Fabrício e Zé Vitor. Técnico: Thiago Carvalho

Local: Aflitos (Recife/PE)

Horário: 19h

Árbitro: Tarcizo Pinheiro Caetano. Assistentes: Gustavo Mota Correia e Hugo Filemon Soares Pinto

Transmissão: Nosso Futebol

