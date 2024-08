A- A+

Vitória, proximidade do G8 e maior sequência de invencibilidade do ano. Era isso que o Náutico tinha até o primeiro tempo diante do Ypiranga. Pouco mais de 45 minutos depois, sobrou derrota, distância da zona de classificação ao quadrangular e fim da boa fase.

De virada, o Timbu foi derrotado por 2x1, nos Aflitos, nesta quarta (31), pela Série C do Campeonato Brasileiro. Os pernambucanos estão na 11ª posição, com 18 pontos.





Voltou e marcou



Fora do jogo contra o Sampaio Corrêa por conta de lesão, o atacante Paulo Sérgio foi a grande novidade da equipe diante do Ypiranga. O artilheiro do time na Série C, com oito gols. Ou melhor, nove. A estatística precisou ser atualizada logo aos 14 minutos.



Após escanteio, o centroavante pegou de primeira. O chute não saiu dos mais fortes, mas contou com um desvio no meio do caminho para vencer o goleiro Allan e abrir o placar nos Aflitos - com direito a beijo no escudo que fica no gramado na hora da comemoração.



Depois da pressão inicial, o Náutico diminuiu o volume de jogo. Lá atrás, quando a marcação vacilou, Deivity foi acionado, fazendo grande defesa em chute de Willian Gomes.



Voltou e levou



Após o intervalo, com apenas um minuto no segundo tempo, o Náutico tomou o gol de empate. Zé Vitor aproveitou cruzamento rasteiro e deixou tudo igual.



O gol desestabilizou os alvirrubros, com o nervosismo tomando conta. Nesse cenário, não foi difícil imaginar o que veio depois. Aos 20, Anderson Uchôa, de cabeça, virou o placar para o time gaúcho.



A reação alvirrubra poderia ter acontecido cinco minutos depois, mas Paulo Sérgio, em dois lances na pequena área, viu o goleiro do Ypiranga operar milagres para evitar o gol.



A expulsão de Jhonatan Ribeiro, nos minutos finais, fez o Náutico aumentar a pressão em cima do Ypiranga, mas sem sucesso. A noite começou com festa, mas terminou em frustração.

Ficha técnica



Náutico 1



Deivity; Mateus Ludke, Iran, Islan (Kayon) e Diego Matos (Arnaldo); Sousa, Marco Antônio (Matheus Melo) e Patrick Allan (Felipe Ferreira); Gustavo Maia, Bruno Mezenga e Paulo Sérgio (Thalissinho). Técnico: Bruno Pivetti



Ypiranga 2



Allan; Wilian Gomes, Mendonça, Fernando e Gedeilson (Windson); Anderson Uchoa, Caio Mello (Mossoró), Caio Vitor (Jhonatan Ribeiro) e Mateus Anderson (Heitor); Fabrício e Zé Vitor (Edson Carius).

Técnico: Thiago Carvalho



Local: Aflitos (Recife/PE)

Árbitro: Tarcizo Pinheiro Caetano. Assistentes: Gustavo Mota Correia e Hugo Filemon Soares Pinto

Gols: Paulo Sérgio (aos 14 do 1ºT), Zé Vitor (aos 1 do 2ºT), Anderson Uchoa (aos 20 do 2ºT)

Cartões amarelos: Paulo Sérgio, Iran (N); Fabrício, Zé Vitor, Allan (Y)

Cartão vermelho: Jhonatan Ribeiro, Edson Carius (Y)

Público 9.549 torcedores

Renda 143.151,59

