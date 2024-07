A- A+

Jiu-jitsu Pernambucano Gibson Santos representa o Brasil no "Master South America" de Jiu-Jitsu Competição acontecerá nos dias 27 e 28 de julho, no Rio de Janeiro. Gibson é um dos principais nomes do jiu-jitsu pernambucano

Nos dias 27 e 28 de julho, a Arena Coronel Wenceslau Malta, no Rio de Janeiro, sediará o 'International Master South America' de Jiu-Jitsu, considerada a principal competição da América na modalidade. O campeonato reúne atletas de todo o continente e ainda conta com competidores de outras partes do mundo, servindo também como preparação para o mundial que será realizado em outubro, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. Representando o Brasil, o pernambucano Gibson Santos espera trazer bons resultados e subir ao pódio no Rio de Janeiro, já que é um dos principais destaques de sua categoria (peso-pena) nesta competição, tendo sido campeão em 2022 e vice em 2023.

Gibson é mestre da modalidade e consagrou-se ao conquistar posições em rankings nacionais e internacionais, ocupando a quinta colocação dentro da CBJJ (Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu) e a sétima posição pela IBJJF (International Brazilian Jiu-Jitsu Federation), tornando-se um dos principais nomes do jiu-jitsu pernambucano, com títulos em competições nacionais, sul-americanas e europeias.



"A expectativa é muito grande. Tenho treinado muito e estou preparado para dar o meu máximo. É um grande desafio contra os melhores atletas da América, mas estou pronto para a guerra" , afirmou.

