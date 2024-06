A- A+

Pernambuco esteve no lugar mais alto do pódio, em São Paulo, no último final de semana. Kailane Valença Andrade Silva, de 15 anos, conquistou no domingo (23), na cidade de Barueri, São Paulo, o título do Brasileiro de Jiu-Jitsu, organizado pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu (CBJJ), na categoria Infanto Juvenil até 73kg.

Representando a Equipe The Brothers PE e treinando na Academia CT Skull, do bairro do Janga, em Paulista, Kailane possui um bom histórico de conquistas, apesar da pouca idade. Ela já foi campeã Pernambucana, do Desafio Pernambucano e vencedora de competições como Open Igarassu, Bad Boy PB, Bad Boy PE, Copa Kids PE, Desafio Luta Casada PB, Open Kids RN e Black Bull PE.

Durante a competição em Barueri, Kailane teve um desempenho quase impecável, com índice de aproveitamento próximo a 100%. Seu sucesso resulta de uma preparação intensa coordenada por seu pai e treinador principal, Josias Andrade, o Junior.

“Busquei muito esse título, me dediquei 100% aos treinos, focada nessa competição, pois para mim só importava a vitória”, declarou Kailane.

Seu treinador, Junior, destacou a dedicação da atleta: “É como se uma chave tivesse girado na carreira dela. Hoje, a dedicação dela é de 100%, manhã, tarde e noite. O futuro dela será brilhante.”

Os próximos desafios de Kailane incluem a 2ª Etapa do Campeonato Pernambucano em julho, o AJP no Rio Grande do Norte e o Campeonato Europeu em outubro, em Lisboa, para o qual ela busca patrocinadores.

Para a Academia CT Skull Janga, essa vitória é histórica. “Ela é a nossa primeira atleta a conquistar esse título. Temos uma equipe forte de infanto juvenil e juvenil, e ela é hoje o nosso principal nome, nos representando em campeonatos por todo o país”, afirmou a equipe.

