Pernambuco encerra participação nos Jogos da Juventude com 29 medalhas conquistadas

Pernambuco encerrou sua participação nos Jogos da Juventude Caixa 2024, maior competição estudantil do país, organizada pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB), com um total de 29 medalhas conquistadas, sendo 8 de ouro, 11 de prata e 10 bronze. Com esse desempenho, o Estado garantiu a 6ª colocação geral no quadro de medalhas, o primeiro entre as regiões do Norte e Nordeste e Centro-Oeste subindo uma posição em relação ao ano anterior, quando ficou em 7º lugar com 18 medalhas.

Entre os dias 13 e 29 de novembro, a cidade de João Pessoa, na Paraíba, recebeu mais de 4 mil estudantes-atletas, com idades entre 13 e 17 anos, de todo o Brasil para os Jogos da Juventude Caixa 2024. Pernambuco foi representado por 171 estudantes-atletas que competiram em 18 modalidades olímpicas ao longo dos 17 dias de evento, divididos em três blocos. O estado conquistou medalhas nas seguintes modalidades: 3 no ciclismo, 5 no taekwondo, 3 no judô, 3 no tênis de mesa, 1 no badminton, 6 na natação, 2 no triatlo, 3 na esgrima, 1 no atletismo, 1 no vôlei e 1 no handebol.

“ A palavra que resume esta campanha nos Jogos da Juventude 2024 é: 'histórica'. O estado alcançou números expressivos, estabelecendo um recorde e conquistando o sexto lugar na classificação geral, superando a sétima posição de 2023. Esse grande feito reflete o avanço do esporte de base de todo estado”, afirmou Luciano Leonidio, secretário Executivo de Esportes do Governo de Pernambuco.

No primeiro bloco, realizado de 13 a 16 de novembro, o estado conquistou 15 medalhas em sete modalidades, iniciando sua participação de forma histórica. No segundo bloco, de 18 a 22 de novembro, as conquistas continuaram, com mais 8 medalhas em sete modalidades. Já no terceiro e último bloco, Pernambuco destacou-se com 6 medalhas conquistadas nas quatro modalidades em disputa.

Yale Ramos e Jhon Xavier - Grazie Batista/COB

Na estreia da esgrima nos Jogos da Juventude, que ocorreu na última fase dos Jogos, Pernambuco fez história ao conquistar três medalhas. Jhon Xavier, de 16 anos, estudante da Escola Rotary Alto do Pascoal, brilhou com o ouro no individual masculino enquanto Yale Ramos, de 14 anos, da EREFEM Governador Barbosa Lima, garantiu o bronze no individual feminino. Juntos, eles formaram a dupla que levou a prata na disputa do por equipes dupla mista. Ambos são atletas do pentatlo moderno, onde a esgrima é uma das modalidades disputadas, e treinam sob a orientação de Felipe Nascimento, atleta olímpico que representou o Brasil nos Jogos Rio 2016.

Jhon, em sua fala sobre a conquista da medalha de ouro, não escondeu o orgulho de representar Pernambuco. "Sou pernambucano nato. Defender meu estado foi a melhor coisa que eu fiz. Mostrei que a gente tem garra, tem talento. Entrar nos Jogos da Juventude e conquistar meu primeiro ouro foi uma sensação única. Todo treino que a gente faz lá no CT traz resultado, e isso serve até de exemplo para meus amigos", afirmou Jhon, destacando o empenho e a dedicação que o levaram ao pódio.

No atletismo, Pietro Pereira, de 16 anos, do Sorriso Colégio e Curso, de Petrolina, conquistou a prata no lançamento de dardo, alcançando 65.66, sua melhor marca do ano. As conquistas de Pernambuco na terceira fase também vieram nas quadras: no vôlei masculino, com o Colégio Boa Viagem, e no handebol masculino, representado pelo Colégio Santa Emília, de Olinda, ambos conquistando o bronze. As equipes femininas de handebol, representada pelo Colégio Anglo Líder, e de vôlei, pelo Colégio Madre de Deus, tiveram desempenhos de destaque, encerrando a competição entre as cinco melhores na primeira divisão.

O grande destaque da delegação pernambucana nesta competição foi a estudante-atleta Kawani Sofia, de 17 anos, da EREM de Paulista. Apelidada carinhosamente como “A Braba”, Kawany encerrou sua trajetória nos Jogos da Juventude com um total de 15 medalhas ao longo de quatro edições: 5 ouros, 6 pratas e 4 bronzes. Nesta edição, ela brilhou mais uma vez, conquistando cinco medalhas – três ouros no ciclismo e duas pratas no triatlo, sendo uma no individual e outra em dupla com Guilherme Henrique. Integrante do programa Bolsa Atleta, Kawany é a maior medalhista de Pernambuco nos Jogos da Juventude, sendo uma das maiores promessas do esporte pernambucano.

Kawani Sofia, atleta de ciclismo de estrada - Luana Cruz

Emocionada com seu último Jogos da Juventude, Kawani falou sobre a trajetória que a levou até esse momento marcante. "Ainda não caiu a ficha que esse é meu último ano nos Jogos da Juventude. Das seis provas que disputei, ganhei cinco medalhas. Os Jogos da Juventude foi a competição onde subi vários degraus para me tornar uma atleta profissional. Agora, quero focar exclusivamente no ciclismo para me profissionalizar. Se Deus quiser, vou continuar representando Pernambuco e, quem sabe, o Brasil pelo mundo. Meu sonho é ser uma atleta olímpica", disse, com a determinação de quem sabe que está apenas começando sua jornada no esporte.

