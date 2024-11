A- A+

MEDALHISTA Revelação do pentatlo moderno, Jhon Xavier conquista duas medalhas na esgrima dos Jogos da Juventude Atleta formado no projeto Penta Jovem, no Recife, comandado pelo atleta olímpico Felipe Nascimento, foi ouro no individual e prata na equipe mista

Os Jogos da Juventude CAIXA João Pessoa 2024 distribuíram medalhas para a esgrima pela primeira vez – a modalidade foi exibição na edição do ano passado, em Ribeirão Preto (SP). E um pernambucano escreveu seu nome na história sendo o primeiro campeão individual masculino e prata por equipes mistas.

A curiosidade é que Jhon Jhaymesson Xavier é, na verdade, atleta do pentatlo moderno, modalidade que compreende esgrima, corrida com obstáculos, natação e laser run (combinado de corrida e tiro esportivo). E é uma das promessas da modalidade, tendo resultados importantes como o 17º lugar no Campeonato Mundial Sub-19 da modalidade.

A competição do Comitê Olímpico do Brasil na capital da Paraíba foi a primeira dele na esgrima.

“Nunca participei de campeonato de esgrima. Em Pernambuco não tem muito esgrimista, só os pentatletas mesmo. Treino muito duro com o meu técnico (Felipe Nascimento). Eu só tenho a agradecer porque é complicado… O pentatlo é um toque só, a esgrima são vários toques”, disse John.

“Foi mais do que eu esperava. Eu ia (jogar) com garra, claro, porque sabia que ia enfrentar muitos esgrimistas. Consegui ganhar deles e isso quer dizer que tenho um potencial também. Todos os treinos que a gente faz lá no clube, lá no nosso CT, dá resultado. Fica até uma mensagem para os meus amigos e amigas: se dedique mais no treino que vocês vão ver o resultado de chegar”.

O menino conheceu o pentatlo através do Penta Jovem, projeto da Confederação Brasileira de Pentatlo Moderno (CBPM), no Recife. O garoto treina no bairro Alto do Pascoal, comunidade da zona Norte da capital pernambucana, onde conheceu a natação antes de migrar para o pentatlo.

“Quando eu fico sem treinar, fico com bastante raiva porque muitas pessoas vão estar treinando por aí. Muitas pessoas falam que eu tenho um futuro brilhante, que o esporte foi feito para mim. Então, eu não vou deixar isso para mão, vou ouvir o que eles estão falando”.

A oportunidade de competir nos Jogos da Juventude na esgrima foi muito importante no planejamento da carreira tanto de John quanto de Yale Roberta Ramos, companheira dele na equipe mista e que faturou o bronze na competição individual.

“Os Jogos da Juventude abriram muitas portas. Para a modalidade, que não tinha. Eu agradeço bastante por colocar essa modalidade aqui e me dar a oportunidade de jogar com todos esses esgrimistas. E também a Pernambuco por dar uma possibilidade de eu estar aqui. Essa modalidade me fez conhecer muitas pessoas legais, muitos esgrimistas bons, participar de uma competição nacional, com um ranking top. Foi muito gratificante pra mim entrar nos Jogos da Juventude e conquistar o primeiro ouro individual da esgrima aqui”.

O pentatleta de 16 anos que, influenciado pelo avô, se acalmava vendo filmes de batalhas envolvendo espadas, quase desistiu da modalidade em 2022 porque não pode disputar o Brasileiro adulto por ter uma fratura no quinto metatarso do pé. Dois anos depois, se prepara para enfrentar os melhores do continente.

“Na outra semana vou para o Pan e Sul-Americano Sub-21, que é a categoria jovem. Em seguida, vou para o Brasileiro Absoluto enfrentar os melhores do Brasil. Estou bastante animado porque é gratificante poder fazer isso com apenas 16 anos. Agradeço muito esse dom”.

Pernambuco é um celeiro do pentatlo moderno. Além de Felipe Nascimento, que acompanha os garotos no dia a dia, é o estado de origem de Yane Marques, única medalhista olímpica sul-americana na modalidade, com o bronze em Londres 2012. Ambos são inspirações para Jhon.

“Eles motivam, motivam, motivam até a barba cair porque eles ralaram. A gente tem que pegar o exemplo deles. Eles sabem muito bem o que fazer. Treinaram 15 anos? Por que não treinar 15 anos e ganhar o mesmo que eles? Chegar a uma Olimpíada, conquistar uma medalha. É só lógica isso. Pensa alto que vai chegar o fruto. É isso que eu penso”.

Alguns anos atrás, Yane falou sobre a importância de inserir o Nordeste no cenário da esgrima brasileira. Nos Jogos da Juventude CAIXA João Pessoa 2024, a região mostrou sua força, principalmente através de John.

“Eu sou pernambucano nato. Então, defender Pernambuco foi muito bom. Enfrentei muitos adversários que são bons também. Mostrei que a gente tem garra, tem talento, tem tudo. Pernambuco nunca vai pra baixo, sempre sobe. O pessoal agora vai ficar olhando pra gente e vai ver que a gente também conhece a modalidade de esgrima”, concluiu.

Jhon dividiu a medalha de prata na equipe mista com Yale Ramos, também atleta do pentatlo moderno e treinada por Felipe, ambos mostraram sintonia na competição.

Yale também subiu ao pódio no individual, garantindo o bronze após disputar sete combates de cinco toques e dois de 15. Sua atuação reforça o potencial dos pentatletas pernambucanos na esgrima, uma das modalidades do pentatlo moderno, evidenciando o trabalho consistente do estado na formação de talentos nessa modalidade olímpica.



