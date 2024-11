Patrick Allan celebra bons números em 2024, mas mira crescimento em 2025

A- A+

O objetivo coletivo, com o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro, não foi alcançado, mas a temporada do meia Patrick Allan com a camisa do Náutico passa longe de ser decepção. O atleta foi o recordista em número de partidas (39) pelo clube em 2024, terminando com seis gols e cinco assistências. Estatísticas que o atleta pretende superar em 2025.

“Fico feliz individualmente pela temporada, com bons números. Tenho de pegar o que foi bom, com gols, assistências e número de jogos, para melhorar em 2025”, declarou, elogiando ainda o processo de manutenção da base do Náutico, que também renovou com outras peças importantes de 2024, como os laterais Arnaldo e Luiz Paulo, os volantes Sousa e Marco Antônio, o meia Renato Alves e os atacantes Paulo Sérgio e Bruno Mezenga.

“Ganhamos tempo com isso. Montar um grupo do zero necessita criar um conjunto e adaptar. Ter uma espinha dorsal, com jogadores que conhecem o clube, sabem o dia a dia, é muito bom. Para os que estão chegando, eu acho que a adaptação é bem melhor também”, frisou.

Patrick Allan também elogiou o início de trabalho do técnico Marquinhos Santos. “Primeira vez que trabalho com ele e, desde o primeiro dia, já foi colocado em prática os conceitos dele, o que acredita no futebol. Isso é importante. Ele não está perdendo tempo e desde o começo está deixando tudo fresco para gente”, apontou.

