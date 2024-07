Mesmo diante de pior mandante, Zé Roberto prega atenção com o Guarani

A- A+

Lanterna, com um dos piores ataques (10 gols, à frente apenas de Operário e Botafogo-SP) e defesas (22, abaixo somente do Ituano), além do desempenho mais fraco como mandante. O Guarani vive uma fase difícil na Série B do Campeonato Brasileiro. O que, em tese, pode significar uma missão menos complicada para o Sport no confronto entre as equipes, domingo (7), no Brinco de Ouro, pela 14ª rodada. Apenas em tese.





“Será um jogo difícil, apesar de o Guarani estar na parte de baixo da tabela. O Botafogo-SP mesmo estava na lanterna e ganhou quatro jogos seguidos (antes de enfrentar o Sport). Temos de ter atenção, se doando ao máximo para fazer um ótimo jogo fisicamente e tecnicamente. A vitória é o único resultado que interessa”, afirmou o atacante Zé Roberto.



O Guarani venceu apenas o Botafogo-SP como mandante. Nos demais jogos, acumulou empates - diante de Paysandu (0x0), Ituano (3x3) e Ponte Preta (1x1) - e derrotas para Chapecoense e Operário-PR, ambas por 1x0, e para o América-MG, por 2x1.



O Guarani é o último colocado da Série B, com seis pontos. O Sport está em sétimo, com 20. A distância para o quarto colocado e primeiro integrante do G4, o Operário-PR, é de apenas dois pontos. Sinal de que a competição ainda está marcada pelo equilíbrio na parte de cima da tabela.



“A Série B está bem embolada. A pontuação dos primeiros até os que estão no meio da tabela está apertada. É agora que começa a desgarrar. Temos de pontuar mais, ganhar mais jogos porque, a partir de agora, veremos quem briga (pelo G4). Cada jogo será complicado, mas temos consciência de que temos o poder de ficar lá em cima”, destacou o atacante.



Para o confronto diante do Guarani, o atacante Romarinho e o lateral-esquerdo Dalbert ainda não têm retorno confirmado. O primeiro se recupera de uma entorse no tornozelo direito, enquanto o segundo está com dores na coxa. Além disso, o Leão ainda tem fora dos treinamentos o zagueiro Rafael Thyere, com lesão no tendão, e o lateral-esquerdo Felipinho, com dores na coxa direita.



O Sport não vence há três rodadas, com empates diante de Ceará (0x0) e Botafogo-SP (1x1), além de derrota por 2x1 para o Novorizontino. O último triunfo foi dia 16 de junho, contra o Mirassol, por 1x0, na Arena de Pernambuco.

“A Série B é muito difícil, complicada, e cada ponto é importante. A gente tem que se fortalecer, estar fechado entre nós do grupo, comissão, staff e não deixar as críticas de fora abalarem nosso elenco. Sei que a gente está passando por muita dificuldade, mas é questão de tempo para voltarmos às boas atuações que a gente estava tendo”, frisou o meia Barletta.

Veja também

Futebol Andreas vê Brasil favorito diante do Uruguai e cita como Seleção pode se "reconectar" com torcida