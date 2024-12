A- A+

SÃO PAULO Polícia de São Paulo prende 10 suspeitos de ataque a ônibus de torcida do Cruzeiro Emboscada aconteceu no final de outubro, na rodovia Fernão Dias

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil de São Paulo deflagrou, nesta terça-feira, operação para cumprir 13 mandados de prisão temporária e 23 de busca e apreensão contra integrantes da Mancha Verde, torcida organizada do Palmeiras, envolvidos no ataque a um ônibus de torcedores da Máfia Azul, organizada do Cruzeiro, há pouco mais de um mês.

A emboscada aconteceu no dia 27 de outubro na rodovia Fernão Dias, na altura de Mairiporã. Até o momento, dez suspeitos foram presos. A operação abrange as cidades de São Paulo, Osasco, Carapicuíba, Santana de Parnaíba, Franco da Rocha e Bragança Paulista.





Dois envolvidos já haviam sido detidos em novembro. Os presos e os objetos apreendidos estão sendo encaminhados à sede do DHPP. A operação segue em andamento.

A emboscada deixou uma pessoa morta — José Victor dos Santos Miranda, torcedor do Cruzeiro de 30 anos, morreu carbonizado — e 17 feridos. Rivais, as torcidas já haviam se enfrentado no mesmo local em 2022.

O episódio tem gerado consequências nesta reta final de Brasileirão. Nesta terça-feira, o Palmeiras, que luta pelo título, visita o Cruzeiro. O Governo de Minas Gerais chegou a recomendar que a partida tivesse torcida única por conta dos riscos de violência, mas, por determinação da CBF, o jogo terá portões fechados.

Veja também

TRICOLOR DO ARRUDA Santa Cruz anuncia retorno de Toty ao Arruda