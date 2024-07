Confira a programação brasileira desta segunda (29) nas Olimpíadas Paris 2024

A- A+

Nas águas, quadras, pistas, tatames e ringues, o Brasil continua na luta por mais conquistas nos Jogos Olímpicos Paris 2024. Surfe, vôlei, judô e boxe são alguns dos destaques do dia, após um fim de semana marcado pelas primeiras medalhas na França.







No surfe, Gabriel Medina, João Chianca e Luana Silva voltam a competir no Taiti. Mas bem antes dos brasileiros entraram no mar, a torcida ficará de olho no judô, com as competições iniciando às 5h (Brasília), com participação de Rafaela Silva (57 kg), medalhista de ouro na disputa dos Jogos do Rio 2016, e Daniel Cargnin, bronze em Tóquio 2021.



Às 7h, Guilherme Costa, o “cachorrão” compete nos 800m livre na natação. Também logo cedo pela manhã, os tenistas brasileiros Thiago Monteiro, Thiago Seyboth, Beatriz Haddad e Luisa Stefani estarão em ação. Vitor Ishiy atuará pelo tênis de mesa. No skate, os representantes serão Felipe Gustavo, Giovanni Vianna e Kelvin Hoefler.

Na vela, haverá a presença das duplas Gabriel Simões/Marco Grael e Martine Grael/Kahena Kunze. Fechando as disputas individuais pela manhã, o Brasil terá Guilherme Toldo na esgrima, Juliana Vieira no badminton e Ulan Bastos Galinski no ciclismo de montanha. À tarde, às 15h32, Beatriz Ferreira estreia no boxe feminino (60kg), seguida do compatriota Abner Teixeira (+92kg), às 16h20.



Nos esportes coletivos, o Brasil pega o Quênia, às 8h, no vôlei feminino. Já às 10h, no rugby de sete, a seleção brasileira enfrenta o Japão. "Nosso adversário é um time que melhorou muito das últimas vezes que nós nos encontramos. Estudamos o Quênia um pouco mais a fundo e vimos que elas melhoraram o esquema defensivo, principalmente no ataque, têm jogadoras decisivas, então a gente tem de tomar cuidado grande", cobrou Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei.

PROGRAMAÇÃO DE SEGUNDA

Judô - 5h - Rafael Silva

Judô - 5h30 - Daniel Cargnin x Akil Gjakova (KOS)

Hipismo - 6h - Carlos Parro, Rafael Losano, Márcio Carvalho Jorge

Natação - 6h58 - Guilherme Costa

Tênis - 7h - Thiago Monteiro/Thiago Seyboth

Tênis - 7h - Beatriz Haddad/Luisa Stefani

Skate - 7h - Felipe Gustavo, Giovanni Vianna, Kelvin Hoefler

Tênis de mesa - 7h - Nicholas Lum (AUS) x Vitor Ishiy

Vela - 7h05 - Gabriel Simões e Marco Grael

Vela - 7h15 - Martine Grael e Kahena Kunze

Windsurf - 7h23 - Mateus Ghannam Isaac

Vôlei feminino - 8h - Brasil x Quênia

Esgrima - 8h05 - Mo Ziwei (CHI) x Guilherme Toldo

Mountain Bike - 9h10 - Ulan Bastos Galinski

Badminton - 9h50 - Juliana Viana Vieira x Lo Sin Yan Happy (CHI)

Rugby de sete - 10h - Japão x Brasil

Skate - 10h08 - Kelvin Hoefler, Giovanni Vianna e Gustavo Felipe

Surfe - 14h - Gabriel Medina e João Chianca

Boxe - 15h32 - Beatriz Iasmin x Jajaira Gonzalez (EUA)

Boxe - 16h20 - Abner Teixeira x Gerlon Gilmar (EQU)

Surfe - 18h48 - Luana Silva

