Quem é Cora Brinkmann, ex-mulher que criticou Ralf Schumacher após ex-piloto se assumir gay

Cora Brinkmann, ex-mulher de Ralf Schumacher, afirmou ter se sentido "usada durante o casamento" após o ex-piloto de Fórmula 1 e irmão do astro Michael Schumacher, se assumir gay.



Por meio de prints de uma conversa no WhatsApp, Schumacher desmentiu Cora, após compartilhar nas redes sociais mensagens de outubro de 2023, quando Cora parabeniza Etienne — parceiro de Ralf — pela união, indicando que ela sabia do relacionamento o tempo todo.





Quem é Cora?

Cora foi casada com Ralf Schumacher por 14 anos. Os dois ficaram juntos entre 2001 e 2015, e tiveram um filho, David, que também é piloto.





Cora Schumacher — Foto: Reprodução

Nascida Cora-Caroline Brinkmann, ela é uma personalidade da televisão e da mídia alemã. Além de piloto, ela participou de programas de televisão alemães como Top of the Pops, Marienhof, Let's Dance e Alarm für Cobra 11 – Die Autobahnpolizei.

Filha do dono do posto de gasolina Gerd Brinkmann, ela iniciou sua carreira como especialista em comunicação, modelo e representante de vendas da marca de roupas Diesel. Cora começou sua carreira de piloto no Mini Challenge Deutschland, em 2004. Ao longo da carreira, ela chegou a se afastar temporariamente das funções de pilotagem para cuidar do marido Ralf Schumacher, que sofreu duas fraturas nas vértebras torácicas em um grave acidente em 2004.

Em paralelo à carreira nas pistas, ela foi co-apresentadora da série de televisão Top of the Pops, e foi destaque na edição alemã da Maxim, além de participar de muitos outros programas. Schumacher foi a principal participante do reality show de namoro "Cora's House of Love", em 2020, no qual ela analisa as qualidades de dez homens, e julga qual deles ela acha mais adequado.

Troca de mensagens

Em entrevista à revista alemã Der Spiegel, Cora lembrou dos rumores que circulavam durante a época em que o ex-marido competia. "Pedia para ele me esclarecer se o que se dizia era verdade, mas ele sempre negou, dizendo que eu estava imaginando tudo e que provavelmente precisava de ajuda psicológica". Ela considerou a nova relação como algo "patético" e "ilegal".

Nas mensagens, Cora diz "parabéns" e que está "muito feliz" pelos dois. Ela ainda salienta durante o bate-papo com Etienne que lhe disseram que ele se casou com Ralf porque eles usavam anéis na mão direita. No entanto, o parceiro do ex-piloto dispensa a suposição e diz que na França as pessoas usam suas alianças no lado esquerdo após se casar.

Na legenda da captura de tela publicada no Instagram, Schumachre escreveu: "com todas essas idas e vindas, gostaria de deixar claro que Cora nos parabenizou em setembro de 2023 porque ela pensou que tínhamos nos casado. Ela também estava feliz". A foto vai ao encontro do que a ex-mulher falou à revista alemã.

Cora criticou a postagem e disse que a atitude foi "patética" e "ilegal". "Quão patética uma pessoa tem que ser para publicar ilegalmente mensagens privadas do WhatsApp para esconder a verdade?", escreveu ela no Instagram.

