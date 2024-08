Ralf Schumacher desmente ex-mulher que o criticou após se assumir gay

A- A+

Ralf Schumacher, ex-piloto de Fórmula 1 e irmão do astro da modalidade Michael Schumacher, desmentiu a ex-esposa Cora Brinkmann após ela ter afirmado ter se sentido "usada durante o casamento" após ele se assumir gay.



Por meio de prints de uma conversa no WhatsApp, Schumacher compartilhou nas redes sociais mensagens de outubro de 2023, quando Cora parabeniza Etienne — parceiro de Ralf — pela união, indicando que ela sabia do relacionamento o tempo todo.





Em entrevista à revista alemã Der Spiegel, Cora lembrou dos rumores que circulavam durante a época em que o ex-marido competia. "Pedia para ele me esclarecer se o que se dizia era verdade, mas ele sempre negou, dizendo que eu estava imaginando tudo e que provavelmente precisava de ajuda psicológica". Ela considerou a nova relação como algo "patético" e "ilegal".

Nas mensagens, Cora diz "parabéns" e que está "muito feliz" pelos dois. Ela ainda salienta durante o bate-papo com Etienne que lhe disseram que ele se casou com Ralf porque eles usavam anéis na mão direita. No entanto, o parceiro do ex-piloto dispensa a suposição e diz que na França as pessoas usam suas alianças no lado esquerdo após se casar.

Na legenda da captura de tela publicada no Instagram, Schumachre escreveu: "com todas essas idas e vindas, gostaria de deixar claro que Cora nos parabenizou em setembro de 2023 porque ela pensou que tínhamos nos casado". A foto vai ao encontro do que a ex-mulher falou à revista alemã.

Cora criticou a postagem e disse que a atitude foi "patética" e "ilegal". "Quão patética uma pessoa tem que ser para publicar ilegalmente mensagens privadas do WhatsApp para esconder a verdade?", escreveu ela no Instagram.

Cora foi casada com Ralf Schumacher por 14 anos. Os dois ficaram juntos entre 2001 e 2015, e tiveram um filho, David, que também é piloto.

