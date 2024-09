A- A+

Solidariedade Recife recebe Terry Fox Run em outubro; corrida vai arrecadar fundos para o Hospital do Câncer de PE Ação é organizada pela escola bilíngue ABA Maple Bear, em parceria com a instituição canadense Terry Fox Foundation

Estão abertas as inscrições para a 1ª edição da Terry Fox Run, uma corrida solidária que acontece em todo o mundo e arrecada fundos para pesquisas contra o câncer infantil.

O evento será no dia 19 de outubro. A concentração será no Parque Santana Ariano Suassuna, Zona Norte do Recife, com aquecimento às 6h e largada às 7h30.





Nesta primeira edição, toda a renda será revertida como doação para o Hospital do Câncer de Pernambuco (HCP), instituição referência no tratamento de tumores ósseos, como o osteossarcoma, atendendo cerca de 90% dos casos desse tipo de neoplasia no estado.

A corrida é organizada pela escola bilíngue ABA Maple Bear, em parceria com a instituição canadense Terry Fox Foundation.

“Nós temos ciência da grande força que o HCP representa, sendo um centro de referência no tratamento oncológico no Nordeste, além de se destacar no investimento em pesquisas ortopédicas. Ao organizar essa corrida beneficente, engajamos a comunidade escolar em causas sociais, reforçando a importância de formar cidadãos conscientes e comprometidos com o bem-estar coletivo”, explica Daniel Santos, CEO da ABA.

As categorias da corrida abrangem três percursos: Corrida Oficial, com 5km (idade mínima de 15 anos); Caminhada da Família, com 2,5 km (idade mínima de 10 anos); e Corrida Infantil, com 200m (entre 3 a 9 anos).

Os valores custam a partir da R$ 110, para a Corrida Oficial e a Caminhada da Família, e R$ 55, para a Corrida Infantil.

Terry Fox Run

Terry Fox foi um grande ativista canadense na luta contra o Câncer. Aos 22 anos de idade, depois de perder uma de suas pernas para um osteossarcoma (tumor ósseo maligno), decidiu cruzar o Canadá correndo para arrecadar fundos para pesquisas para o tratamento do câncer. Ele percorreu aproximadamente 5.300km e chamou sua jornada de “Marathon of Hope” (Maratona da Esperança).

Fox foi obrigado a parar quando soube que seu câncer havia se espalhado para os pulmões e, infelizmente, faleceu alguns meses depois. Desde então, todos os anos, os canadenses arrecadam fundos que são inteiramente revertidos para instituições que trabalham a fim de descobrir a cura do câncer.

A Terry Fox Run é um evento global, fruto da parceria entre a rede de escolas bilíngues Maple Bear e a Terry Fox Foundation.

Serviço:

1ª Terry Fox Run de Recife

Quando: 19 de outubro, a partir das 7h30

Onde: Parque Santana Ariano Suassuna

Inscrições abertas pelo site.

