Recorde: Cristiane Rozeira entra para o Guinness World como maior artilheira olímpica da história

A- A+

Leia também

• Grêmio contrata perícias e diz que não houve racismo ao flameguista Carlinhos

• Conselho de Ética do COB encomenda parecer sobre eleição à presidência e questiona Paulo Wanderley

• 'Perdi o foco em alguns momentos', diz LeBron ao dividir quadra em treinamento do Lakers com o filho

A atacante Cristiane Rozeira, uma das jogadoras mais renomadas da história do futebol feminino, alcançou mais um marco inédito na sua carreira.

A atleta anunciou que entrou para o Guinness World Records com a marca de maior artilheira da história dos Jogos Olímpicos, tanto na categoria feminina, quanto na masculina. Cristiane marcou 14 gols nas edições em que participou das Olimpíadas.

"Sonhos que viram realidade. Feliz demais de ser oficialmente reconhecida pelo Guinness World Records como a maior artilheira dos Jogos Olímpicos. E ainda conquistei outros três recordes. Que momento" Obrigada a todos que estiveram nessa caminhada comigo, muito feliz e honrada", escreveu a recordista, em post nas redes sociais.

Carreira da artilheira

Cristiane entrou para a seleção brasileira ainda aos 15 anos. Em 2004, estreou nos Jogos Olímpicos em Atenas, edição em que marcou cinco gols e faturou a medalha de prata. O feito se repetiu quatro anos depois, nos Jogos de Pequim.

Em Londres, no ano de 2012, a jogadora se tornou a maior artilheira da história das Olimpíadas com 12 gols. Quatro anos depois, no Rio de Janeiro, marcou mais dois tentos, superando os números alcançados pelos homens na modalidade.

Outros recordes

Além de se consagrar como a maior artilheira da história dos Jogos Olímpicos, a atacante detém o título de maior número de gols em uma edição da Copa Libertadores Feminina, em 2009, pelo Santos.

Em 2019, pela Copa do Mundo da França, se tornou a jogadora mais velha a marcar um hat-trick na história da competição, aos 34 anos.

*Com informações do site da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Veja também

FÓRMULA 1 Will Courtenay deixa Red Bull após duas décadas para ser o novo diretor esportivo da McLaren