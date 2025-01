Regata Internacional de Catuama será realizada neste sábado (4); veja como se inscrever

A- A+

A XII Regata Internacional de Catuama (Rica) será realizada neste sábado (4), na Praia de Barra de Catuama, no Litoral Norte de Pernambuco. Até o momento, 38 embarcações e 108 participantes estão inscritos para esta edição. As inscrições custam R$ 89,90, sendo gratuitas para as embarcações.

Os interessados em acompanhar o evento podem se inscrever pelo link. Já os velejadores que desejam competir em alguma das categorias podem inscrever suas embarcações neste link.

Todos os recursos arrecadados serão destinados à Escola de Vela Rica Catuama. A escolinha, uma parceria entre a Rica e a Associação dos Moradores e Veranistas de Catuama, investe na prática da vela para crianças da região.

Além do valor das inscrições, são realizados leilões de obras de arte doadas e peças produzidas pelos jovens participantes da escola.

O fundador e organizador da Rica, João Limeira, ressalta a importância do braço social do evento.

“Nosso propósito sempre foi reunir velejadores e promover o contato com a natureza, mas em 2019, diante do sucesso que estávamos tendo, decidimos que precisávamos também ajudar aquela comunidade. A partir deste momento, conseguimos doações de artistas plásticos famosos e começamos a realizar os leilões e a reverter o valor para a escolinha”.

De acordo com João Limeira, a regata possui diversas categorias. “Qualquer tipo de embarcação, qualquer nível de velejador, ou seja, o mais iniciante, o mais técnico, pode participar da Rica. Quem participar vai se apaixonar pela atmosfera, pela qualidade técnica da raia e, sobretudo, pela beleza natural da praia”.

Conheça as categorias da regata:

Multicasco: embarcações com mais de um casco, como catamarãs (dois cascos) e trimarãs (três cascos).

Dingue: categoria popular no Brasil, com destaque para a flotilha pernambucana, vencedora de vários campeonatos regionais e nacionais.

Day Sailer: barcos com uma terceira vela, chamada “Balão”, que conferem à regata um visual mais vibrante.

Classe Aberta: para barcos de classes que não conseguiram formar o número mínimo de três embarcações.

Classe Frank: categoria que acolhe qualquer tipo de embarcação, idealizada por Erisson, um dos participantes da Rica.

