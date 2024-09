A- A+

NFL no Brasil: entenda quais são as principais regras e como funciona o jogo de futebol americano Philadelphia Eagles e Green Bay Packers fazem o primeiro jogo da liga no Brasil na história

Pela primeira vez na história da NFL, a América do Sul será palco para um jogo da temporada regular da liga. Philadelphia Eagles e Green Bay Packers se enfrentam na Neo Quimica Arena, estádio do Corinthians, em São Paulo, a partir de 21h15. Mas você está por dentro de como funciona um jogo da NFL?

Para entender o futebol americano, a primeira coisa que você precisa saber é que basicamente é um jogo de conquista de território - quanto mais a equipe avançar em jardas no campo e chegar na endzone adversária, são mais chances de pontuar e vencer.

Cada equipe é formada por três subdivisões - um time de ataque, um time de defesa e um time de especialistas. Obviamente, enquanto uma equipe está com o time de ataque em campo, o adversário está com o time de defesa.

Como avançar no campo?

As jogadas no futebol americano são chamadas de downs (descidas, em tradução livre). O drive - ou campanha - de ataque começa com o objetivo de ganhar dez jardas em até quatro descidas, com um passe ou com uma corrida.

Se o time conseguir as jardas nas primeiras três tentativas, recebe mais quatro downs para seguir avançando até as últimas jardas do campo, onde fica a endzone. Caso o time consiga entrar na endzone com a posse de bola, é marcado o touchdown e a equipe marca seis pontos. Sete com o ponto extra.

Se o ataque não tiver sucesso em conquistar as jardas necessárias para uma renovação de tentativas nos três downs, normalmente a equipe faz um punt - onde o time de especialistas entra em campo para devolver a posse para o adversário na maior distância possível da própria endzone.

Caso o time esteja no campo de ataque, mas longe de poder buscar um touchdown, a equipe tenta chutar um field goal (acertar no "Y", por entre as balizas), para garantir três pontos.

Em casos extremos - como um fimde jogo em que a equipe precisa pontuar para virar ou empatar - existe a possibilidade de arriscar a quarta descida.

Isso acontece quando o ataque não consegue as jardas necessárias para garantir mais tentativas. Se na quarta descida o time consegue as jardas, garante o first down e mais chances de avançar. Caso o ataque não tenha êxito, acontece o turnover on downs - quando a bola é devolvida para o adversário no ponto exato de onde a jogada anterior terminou.

Tempo de jogo do futebol americano

Uma partida de futebol americano dura 60 minutos no cronômetro. São quatro quartos de 15 minutos, divididos em dois tempos. O relógio para quando acontece um passe incompleto e quando acontece uma pontuação.

Quando o jogador sai de campo, o relógio fica pausado até a arbitragem reposicionar a bola para uma nova jogada. No two-minute warning (os dois minutos finais) do 2º quarto e nos cinco minutos finais do 4º quarto, o relógio é congelado até um novo snap.

Pontuação do futebol americano

O jogo de futebol americano conta com quatro tipos de pontuação: touchdown, field goal, ponto extra e o safety.

O touchdown é o objetivo máximo do jogo e vale 6 pontos. O TD acontece quando um time consegue entrar na endzone adversária com a posse da bola.

O field goal é uma pontuação secundária, mas muito importante e vale 3 pontos. O FG é anotado quando o kicker chuta a bola dentro do Y.

O ponto extra é dividido em dois: pode ser tanto um chute curto que vale 1 pontos, como pode ser um "mini-touchdown", que vale 2. Normalmente, o chute é o mais utilizado pelas equipes por ser uma bonificação mais segura, mas a conversão de dois pontos pode aparecer em momentos de necessidade de marcar mais pontos, abrir vantagem ou virar a partida.

O safety é o "gol contra" do futebol americano. Acontece quando a defesa consegue derrubar o adversário dentro da sua própria endzone, ou forçar uma saída de campo dentro da endzone ou quando o ataque comete uma falta dentro da própria área.

Quando o safety acontece, além dos 2 pontos, o time que anotou a pontuação recebe a posse de bola através de um punt.

Perdas de posse (turnovers)

Mas como você consegue roubar a bola do adversário para evitar que ele marque pontos ou avance no campo? No futebol americano, existem duas formas de você forçar uma troca de posse de bola durante o ataque. A defesa pode fazer uma interceptação ou forçar um fumble.

A interceptação acontece quando o quarterback lança um passe que, em vez de ser recepcionado pelo recebedor de ataque, é recebido por um defensor. Para a interceptação ser considerada válida, o defensor precisa segurar a bola sem deixar cair no gramado.

O jogador de defesa pode tentar retornar a bola para a endzone para anotar um touchdown defensivo - chamado de pick-six - ou ajoelhar e fazer a jogada terminar exatamente no local da troca de posse.

O fumble acontece quando o jogador de ataque tem a posse de bola e a deixa cair no gramado sem que a jogada tenha sido encerrada.

Quando isso acontece, a bola é considerada sem posse e quem recuperá-la primeiro fica com ela. Se o ataque recuperar o fumble, a jogada continua normalmente de onde parou. Se a defesa recuperar a bola, a posse muda de equipe.

Posições no futebol americano

O quarterback (QB) é o principal jogador de ataque de um jogo de futebol americano. O QB é quem recebe as orientações do treinador para definir as jogadas, é quem entrega a bola para o jogo terrestre e lança a bola para os recebedores no jogo aéreo.

Atualmente, o quarterback também pode ser uma ameaça correndo com a bola - como Lamar Jackson, Jalen Hurts e Kyler Murray.

O running back (RB) é o jogador de ataque que corre com a bola. Com a evolução aérea do jogo, o RB também pode ser utilizado para receber passes, mas basicamente, sua principal função é com o jogo terrestre.

O wide receiver (WR) é o jogador de ataque responsável por receber os passes do quarterback. O WR é o atleta que corre as rotas determinadas pelo treinador e pelo quarterback para ser o alvo do jogo aéreo.

O tight-end é o jogador que divide funções no ataque: serve tanto como um jogador de linha para bloquear a linha defensiva, como também serve para receber passes no jogo aéreo.

Center, offensive guard e offensive tackle são os homens de linha ofensiva. Servem como um "escudo" para o quarterback e seguram os defensores que buscam derrubar o QB. O center, por sua vez, também é responsável por fazer o snap - movimento de saída de bola do ataque.

O linebacker é normalmente o líder da defesa. O jogador pode ser um outside linebacker, que pelas pontas da linha ofensiva adversária, e também pode jogar como inside linebacker, na zona central do campo.

O defensive end/defensive tackle é o responsável pela pressão no QB adversário, além de ser uma parede para evitar a fluidez do jogo terrestre do ataque.

O cornerback é o defensor que joga mais recuado pelas pontas, responsável por coibir o jogo aéreo adversário e marcar os recebedores.

O safety é o defensor mais recuado do sistema defensivo. É como se fosse um último defensor, responsável por tentar interceptar os passes para os recebedores e por parar o jogo corrido que possa ter feito uma grande jogada após passar da linha defensiva.

O kicker é um jogador do time de especialistas, responsável por chutar os field goals, ponto extras e o kickoff. O brasileiro Cairo Santos é um dos grandes jogadores da posição.

O punter é o jogador responsável por chutar a bola de volta para o adversário após o ataque não conseguir as jardas necessárias para o first down.

