A- A+

Permanece Diretor do Retrô crava permanência de Fernandinho: "Contrato de três anos" Pela Fênix, o jogador conquistou o acesso à Série C em 2024

Uma das grandes referências do Retrô, o atacante Fernandinho tem permanência garantida na Fênix de Camaragibe. Procurado pela reportagem da Folha de Pernambuco, Gustavo Jordão, diretor do clube, reiterou que o atleta tem contrato com a equipe. "O contrato de Fernandinho é de três anos com o Retrô desde o ano passado".

Mesmo aos 38 anos, Fernandinho não demonstra estar diminuindo o ritmo. Em 2024, o experiente atacante estabeleceu uma das suas melhores marcas na carreira. Neste ano com a Fênix, o jogador atuou 22 vezes, marcando oito gols e distribuiu seis assistências.

O jogador foi um dos destaques do título da Série D, que garantiu o acesso à Terceirona. Após o acesso e confirmação do principal objetivo do clube no ano, ao derrotar o Brasiliense nas quartas, Fernandinho passou por uma cirurgia da sindesmose, procedimento ligamentar no tornozelo.

Essa foi a terceira melhor marca artilheira do jogador, que atingiu números mais altos apenas no Grêmio em 2017, quando foi destaque do título da Libertadores daquele ano, marcando 12 gols em 59 jogos, e no Al Jazira-EAU, quando fez nove gols em 40 partidas, em 2013.

O bom rendimento de Fernandinho ainda chama atenção do mercado, despertando o interesse de outros clubes. Ainda segundo Jordão, o Retrô recebeu sondagens, mas nenhuma proposta oficial.

Temporada 2025

Após o retorno confirmado de Itamar Schülle ao Santa Cruz, o Retrô não demorou muito para reagir e confirmou a volta de Dico Wooley, profissional que levou o clube à finais do Campeonato Pernambucano. Para a próxima temporada, a Fênix terá um calendário cheio, com Estadual, Série C, Copa do Nordeste (fase pré) e Copa do Brasil.

Veja também

Liga das Nações Liga das Nações: Itália empata com Bélgica, França goleia e Inglaterra perde em casa