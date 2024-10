A- A+

Treinador Retrô oficializa retorno de Dico Woolley como técnico para a próxima temporada O novo comandante vai substituir Itamar Schülle que conquistou o título da Série D com a Fênix e retornou ao Santa Cruz

O Retrô oficializou, nesta segunda-feira (1º) o retorno de Dico Woolley ao comando técnico da equipe. O treinador será o substituto de Itamar Schülle, que conquistou o título da Série D 2024 e voltou ao Santa Cruz.

"Seja bem-vindo, Dico Woolley. Desejamos uma temporada de sucesso com o manto Azulino", escreveu a equipe em suas redes sociais.

Dico Woolley tem 42 anos e iniciou a carreira como técnico profissional no Retrô. Ele comandou a Fênix por duas temporadas consecutivas em 2022 e 2023.

No total, foram 44 partidas como treinador da equipe de Camaragibe. Apesar de não conseguir o sonhado acesso à Série C, ele chegou duas vezes na final do Pernambuco e foi vice em ambas ocasiões.

Após deixar o Retrô, Dico acumulou passagens por Campinense, Manauara e River-PI.

Dico Woolley terá a missão de comandar o Retrô pela primeira vez na Série C do Campeonato Brasileiro.

