COPA DO BRASIL Retrô é derrotado pelo Bahia em jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil Sub-20 Equipes se reencontram na próxima quarta (23), às 15h

O Retrô foi derrotado pelo Bahia por 3x0 e colocou em risco a classificação às quartas de final da Copa do Brasil Sub-20. Jogando em casa nesta quinta (17), a Fênix de Camaragibe não conseguiu abrir vantagem e irá para o "tudo ou nada" no jogo da volta.

O primeiro gol da Esquadrão saiu logo aos 11 minutos do primeiro tempo, com João Coni. Na segunda etapa, Juninho, aos 29, e Alex, aos 38, balançaram as redes para o Tricolor.

Com o resultado, o Retrô terá que vencer por quatro ou mais gols de diferença para avançar. Caso empate no placar agregado, a decisão irá para os pênaltis.

As equipes se reencontram na próxima quarta-feira (23), às 15h, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana.

