Retrô e Petrolina iniciam returno da 1ª fase da Série D

Retrô e Petrolina já caminharam metade da primeira fase da Série D. A partir desta quarta-feira (12), as equipes pernambucanas dão início a reta final da fase classificatória. A Fênix de Camaragibe visita a Jacuipense na Bahia às 15h e a Fera Sertaneja recebe o CSE às 19h.

Grupo A4

Apenas três pontos separam as equipes pernambucanas. Enquanto o Retrô está dentro do G4 com 11 pontos e na terceira colocação, o Petrolina atualmente se encontra na sexta posição com oito pontos somados.

O líder da chave é o Itabaiana com 14 pontos, seguido do ASA com 12 e a Jacuipense fecha o grupo das quatro equipes que avançariam à próxima fase. O CSE é a primeira equipe fora da zona de classificação com oito pontos.

Retrô faz jogo de seis pontos

Vindo de vitória contra a própria Jacuipense, o duelo contra a equipe baiana toma contornos de decisão. Em caso de vitória da equipe pernambucana, o Retrô pode estabelecer uma importante distância contra um concorrente direto.

Além de procurar fazer sua parte no Estádio de Pituaçu, a Fênix também estará de olho na partida que acontecerá em Arapiraca, às 20h. Em caso de empate entre os líderes ASA e Itabaiana, a equipe de Camaragibe pode encostar de vez na ponta da tabela.

Petrolina quer recuperar embalo

O início da competição para o Petrolina não foi nada fácil, nenhuma vitória nas primeiras três partidas e a consequente queda do ex-treinador William Lima. Depois da chegada de Alyson Dantas, a Fera Sertaneja construiu uma sequência de três jogos sem perder, encerrada apenas na última rodada contra o CSE.

O novo duelo contra a equipe alagoana, desta vez no Paulo Coelho, é a chance do time sertanejo retomar a posição perdida na última rodada e de quebra encostar no G4.

