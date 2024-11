Retrô acerta chegada de Walce, ex-São Paulo, e Jonathan, ex-Botafogo

A- A+

Campeão da última Série D do Campeonato Brasileiro, o Retrô já se movimenta de olho em reforçar o elenco para a temporada 2025. Em contato com a Folha de Pernambuco, o presidente do clube, Laércio Guerra, confirmou que o clube acertou a contratação do zagueiro Walce, formado nas categorias de base do São Paulo. O clube também anunciou a chegada do lateral-esquerdo Jonathan, revelado pelo Botafogo.

De acordo com o dirigente, o vínculo de Walce, de 25 anos, será válido até o fim do próximo ano, com cláusula de renovação por mais uma temporada. Neste ano, o jogador defendeu o Santo André em seis partidas durante a disputa do Campeonato Paulista.

Apesar de subir para o profissional do São Paulo em 2019, Walce tem poucas partidas na carreira. Na transição dos juniores para o time de cima, passou por três cirurgias no joelho direito.

Além dos jogos com o Santo André neste ano, atuou por cinco compromissos do Tricolor do Morumbi em seu primeiro ano na equipe principal e outros oito pelo Juventude na temporada passada.

Jonathan

Revelado pelo Botafogo, Jonathan chega ao Retrô depois de defender o Ituano nas duas últimas temporadas. Em 2023, no entanto, fraturou o tornozelo em maio e teve que passar por cirurgia. Neste ano, ajudou o Galo em dez oportunidades, sendo três vezes na Série B. Além da equipe paulista, soma passagens por Las Palmas e Almería, ambos da Espanha.

Mais reforços

Ainda segundo Laércio, o Retrô já tem acertada a chegada de outros nomes que vêm da Série B do Brasileiro. Entretanto, como a competição está em andamento, tais contratações só devem ser anunciadas na reta final de novembro.

"Já contratamos mais dois zagueiros, dois laterais e um extremo, todos vindo da Série B, mas que ainda não podem ser anunciados porque o campeonato não terminou. Tem também um camisa 9 que ainda não assinou, mas que até o final da semana a gente acha que confirma. Além do Walce, estamos trazendo mais sete ou oito jogadores", afirmou o mandatário.

Reapresentação

O Retrô deu início aos trabalhos visando a próxima temporada, nesta segunda-feira (11). Vinte e quatro jogadores estiveram presentes no CT do clube, em Aldeia, onde passaram por exames clínicos e conversaram com a diretoria azulina. A ideia da cúpula de futebol é iniciar 2025 com 31 atletas à disposição de Dico Woolley.

Além da Série C do Campeonato Brasileiro de forma inédita, a Fênix de Camaragibe vai disputar o Campeonato Pernambucano, a Pré-Copa do Nordeste e a Copa do Brasil.

