Futebol Caso Robinho: Ex-cunhado de Richtoffen e motorista de Porsche também estão na "prisão dos famosos" Penitenciária de Tremembé, no Vale do Paraíba (SP), abriga condenados de grande repercussão nacional

A penitenciária 2 de Tremembé, no Vale do Paraíba (SP), é conhecida como a "prisão dos famosos". Além do ex-jogador Robinho, que cumpre pena de nove anos por estupro coletivo de uma mulher albanesa, em 2013, em Milão, na Itália, outros condenados de grande repercussão nacional continuam abrigados no local.

Um deles é Christian Cravinhos, condenado a 38 anos de prisão após assassinar Manfred e Marísia Richthofen, pais da ex-cunhada Suzane Richthofen, em outubro de 2002. Fernando Sastre, empresário e motorista de um Porsche, está preso na P2 desde maio depois de ser acusado de gerar um acidente fatal em São Paulo no dia 31 de março.



Quem também está "prisão dos famosos" é Lindemberg Alves Fernandes, condenado a 39 anos de prisão por assassinar a namorada Eloá Pimentel, em outubro de 2008. Antes de matar a adolescente, que na época tinha 15 anos, ele a fez de refém por mais de quatro dias em um apartamento na cidade de Santo André.



Outro caso conhecido é de Gil Rugai, condenado a 36 anos de prisão pelo assassinato do pai Luiz Carlos Rugai e da madrasta Alessandra Troitino. Eles foram mortos no bairro de Perdizes, em São Paulo, em 28 de março de 2004. Logo após a notícia da morte, ele já se tornou principal suspeito pelo assassinato.



Julgamento de Robinho

O Supremo Tribunal Federal (STF) marcou para o dia 15 de novembro a retomada do julgamento de dois pedidos de habeas corpus de Robinho. A defesa do ex-jogador pede a anulação da decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que homologou a sentença da Justiça italiana contra Robinho e determinou a prisão imediata dele.

