Rodada de Natal: NBA e NFL comandam programação de final de ano; confira duelos e onde assistir

Família reunida, ceia na mesa e isso tudo pode ficar ainda melhor com uma bela partida na tv para acompanhar a já tradicional ‘Rodada de Natal’ dos esportes americanos. Nesta quarta-feira (25), Lebron James, Stephen Curry e Patrick Mahomes prometem entregar um verdadeiro presente para quem curte um bom jogo.

É feriado de Natal basicamente no mundo inteiro, mas não significa que a bola parou de rolar por aí. Nos Estados Unidos, já é tradição desde os anos 1940, a ‘rodada de Natal’ no basquete.

Aproveitando justamente que as pessoas estão reunidas, as duas principais ligas dos esportes americanos preparam estrategicamente um cardápio todo especial nesta data, reunindo seus melhores times e estrelas.

NBA

Como é tradição na principal liga de basquete do mundo, as partidas do dia 25 começam no famoso Madison Square Garden, casa do New York Knicks. Que nesta quarta-feira, a partir das 14h, recebem o Santo Antonio Spurs, do francês Victor Wembanyama, jogador eleito o melhor calouro da temporada passada.

Em seguida, às 16h30, Dallas Mavericks recebe o Minnesota Timberwolves, em partida que será reedição dos playoffs da temporada passada. A partir das 19h, um duelo que envolve muita rivalidade entre Philadelphia 76ers e Boston Celtics, atuais campeões da NBA.

Jayson Tatum, destaque do Boston Celtics - Brian Babineau / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP

Às 22h, um dos jogos mais aguardados e envolvendo dois dos principais jogadores da última década: LeBron James e Stephen Curry voltam a protagonizar duelo entre Los Angeles Lakers e Golden State Warriors. Os rivais da Conferência Oeste estão praticamente empatados na tabela e qualquer resultado será fundamental na briga pela vaga direta aos playoffs.

Fechando a ‘Rodada de Natal’ do basquete, já no dia seguinte, às 0h30, o Denver Nuggets, do astro Nikola Jokic, encara o Phoenix Suns, de Kevin Durant, que precisa urgentemente se recuperar na tabela.

Todos os cinco jogos da rodada serão transmitidos pela ESPN2 e Disney+.

NFL

Se com a bola laranja a ideia já é tradição, chegou a vez da bola oval entrar de vez na parada. Com um investimento pesado de transmissão da Netflix, a NFL, principal liga de Futebol Americano do mundo, marcou duas partidas para o Natal.

A temporada já se alinha para reta final e alguns times já possuem vagas nos playoffs. Válidos pela 17ª semana, o Kansas City Chiefs, atual bicampeão, busca garantir a liderança diante do Pittsburgh Steelers, a partir das 15h. Um pouco depois, às 18h30, Houston Texans e Baltimore Ravens se enfrentam.

Patrick Mahomes - Steve Sanders/Divulgação

Mas os duelos das equipes que possuem saldos positivos até o momento não são as únicas atrações do dia. As partidas contarão com shows de divas do mundo pop.

Antes do primeiro confronto, Mariah Carey ficará por conta do espetáculo. No segundo duelo, a atração acontecerá no intervalo, com show de Beyoncé. A Netflix transmitirá os dois eventos ao vivo em sua plataforma.

