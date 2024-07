A- A+

EUROCOPA 2024 Romênia x Holanda na Eurocopa: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo O jogo entre Romênia x Holanda acontecerá nesta terça-feira (02), às 13h (de Brasília), a partida terá transmissão do Sportv e Globoplay

Romênia x Holanda se enfrentam nesta terça-feira (2), às 13h (de Brasília), na Allianz Arena, em Munique, na Alemanha. O duelo é válido pelas oitavas de final da Eurocopa.

Como chega Romênia

Os romenos terminaram como líderes do grupo E, com um empate, uma vitória e uma derrota com a Eslováquia, Ucrânia e Bélgica.

Como chega Holanda

Após derrota surpreendente para uma Áustria tecnicamente inferior, por 3 a 2, na última rodada da fase de grupos, os holandeses buscam não dar mais brechas para uma zebra na próxima partida.

Onde assistir ao jogo ao vivo

O jogo entre Romênia x Holanda será transmitido pelo Sportv, (canal fechado) e Globoplay (streaming).

Qual é o horário da partida?

Romênia x Holanda se enfrentam nesta terça-feira (2), às 13h (de Brasília).





Escalação da Romênia

Provável escalação da Romênia: Florin Nita; Vasile Mogos, Radu Dragusin, Andrei Burca e Andrei Ratiu; Marius Marin; Ianis Hagi, Nicolae Stanciu, Răzvan Marin e Florinel Coman; Denis Dragus. Técnico: Edward Iordanescu.

Escalação da Holanda

Provável escalação da Holanda: Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, De Vrij, Van Dijk e Nathan Ake; Tijjani Reijnders e Jerdy Schouten; Jeremie Frimpong, Xavi Simons e Cody Gakpo; Memphis Depay. Técnico: Ronald Koeman.

