A- A+

Futebol Ronaldinho Gaúcho faz "rolê aleatório" e participa da COP29, no Azerbaijão Ex-jogador atraiu multidão de fãs em passagem pelo evento, nesta quarta (13), a convite do governo do país

Conhecido pelos "rolês aleatórios" ao redor do mundo, o ex-jogador Ronaldinho Gaúcho surpreendeu mais uma vez em aparecer em um evento internacional. Nesta quarta (13), o pentacampeão mundial foi convidado especial do Governo do Azerbaijão durante a COP29, conferência anual da ONU sobre mudanças climáticas, realizada esta semana em Baku, capital do país.

Ronaldinho postou uma foto em um dos painéis da COP29. Nas redes sociais, é possível ver a multidão que foi atraída pela presença do atleta, que chegou ao evento acompanhado do empresário Adnan Ahmadzada, que foi vice-presidente da companhia estatal de petróleo do Azerbaijão.

Andrey, eu estou na COP e foi a maior surrealidade já vista em eventos internacionais pic.twitter.com/ptP9QwTaW8 — ppbocca (@ppbocca) November 13, 2024

Veja também

Futebol Pernambucano Maguary anuncia a chegada de Lelê, ex-Santa Cruz e Náutico