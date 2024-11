Ronaldo Fenômeno confirma desejo de assumir a presidência da CBF: 'É um sonho'

A- A+

O ex-atacante Ronaldo Fenômeno confirmou, na noite da última quinta-feira (21), seu desejo de assumir a presidência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Durante o leilão beneficente da Fundação Fenômenos, o empresário disse que está preparado para o cargo, mas pregou cautela sobre os próximos passos.

"Há muitos anos falo da minha ideia de um dia ser presidente da CBF. Isso não mudou, vamos aguardar o momento certo, estou extremamente preparado. Futebol brasileiro precisa de mudanças grandes. Não sou candidato, não tem eleição à vista. É só a minha vontade", disse Ronaldo Fenômeno durante a zona mista de seu evento beneficente.

"É um sonho. Desde jogador, meus companheiros já me chamavam de presidente. É uma coisa ainda distante, até porque a gente não sabe. A CBF vive uma instabilidade, não sabemos quando pode ser convocado uma eleição. Bom, eu vou aguardar, não vou especular absolutamente nada, mas de qualquer maneira, mais do que nunca, eu estou preparado para um eventual novo desafio", completou em exclusiva para a Bandnews.

O desejo de Ronaldo de ser presidente da CBF foi noticiado, em um primeiro momento, pelo jornal espanhol Sport. A publicação afirmou que o ex-atacante seria candidato nas eleições do próximo ano e que teria o interesse de contratar Pep Guardiola para ser técnico da seleção brasileira. Contudo, o ex-atleta despistou todos os rumores.

"Não dá para passar a carroça na frente do burro. Vamos ver o que vai acontecer. Tenho muitas ideias em caso de um dia isso acontecer. Mas não dá para a gente especular nada agora", completou.

Após se aposentar do futebol, Ronaldo Fenômeno passou a investir em clubes. O pentacampeão mundial com o Brasil atualmente é dono do Real Valladolid, da Espanha, e, recentemente, vendeu a SAF do Cruzeiro para Pedro Lourenço.

