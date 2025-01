A- A+

Futebol Pernambucano Santa Cruz divulga mais de 20 mil ingressos vendidos para Clássico das Multidões Santa e Sport se enfrentam neste sábado (01), às 16h30, no Estádio do Arruda

Santa Cruz e Sport devem fazer jus ao apelido de Clássico das Multidões. Nesta quinta-feira (30), o Tricolor divulgou a primeira parcial de ingressos vendidos para o duelo contra o Rubro-Negro e mais de 20.200 torcedores já garantiram suas entradas.

As vendas foram iniciadas na tarde da última quarta-feira (29), com o check-in para os sócios do Santa Cruz. Em seguida, já no início da noite, foram abertas para o público geral.

A expectativa é de um grande público no Arruda e que os ingressos sejam esgotados. A capacidade total do estádio do Santa Cruz é de 60 mil pessoas, mas o Tricolor tem liberado um pouco mais de 27 mil pessoas para essa partida, por conta da necessidade de reformas no local e as exigências dos órgãos competentes de segurança.

Os valores dos ingressos sofreram reajustes para o clássico. Porém, as entradas estão em preço promocional até ás 23h59 da quinta-feira (30).

Nesta sexta-feira (31), já com os preços reajustados, as bilheterias do Arruda estarão abertas a partir das 9h.



Valores promocionais

Durante esse período de promoção, para o público geral, os ingressos estão sendo vendidos por R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia) para o setor da arquibancada inferior. Na arquibancada superior, a entrada está sendo vendida a preço único de R$ 40.

No setor das sociais, o ingresso também custa R$ 40. Já os sócios adimplentes podem realizar o check-in virtual por meio da plataforma oficial do clube.

Já nas cadeiras, a inteira custa R$ 120 e R$ 60 (meia). Cadeira (aluguel) está pelo preço de R$ 160 e R$ 80 (meia). Visitantes pagam R$ 80 e R$ 40 (meia).

Confira os valores promocionais dos ingressos para Santa Cruz x Sport:

Arquibancada Inferior: R$ 80 / R$ 40 (meia)

Arquibancada Superior: R$ 40

Sociais: R$ 40

Cadeiras Cativas: R$ 120 / R$ 60 (sócio)

Cadeiras (aluguel): R$ 160 / R$ 80 (sócio)

Visitantes: R$ 80 / R$ 40 (meia)



Valores dos ingressos do 2º lote:

Arquibancada Inferior: R$ 100 / R$ 50 (meia)

Arquibancada Superior: R$ 50

Sociais: R$ 50

Cadeiras Cativas: R$ 160 / R$ 80 (sócio)

Cadeiras (aluguel): R$ 200 / R$ 100 (sócio)

Visitantes: R$ 100 / R$ 50 (meia)

Esquema de segurança

A Polícia Militar de Pernambuco (PM-PE) divulgou, nesta quinta-feira, o esquema de segurança para o Clássico das Multidões. A torcida mandante terá disponível para circulação as avenidas Beberibe e Professor José dos Anjos, onde ficam as entradas das Sociais, Cadeiras, Arquibancada Superior e Inferior.

Esquema de segurança do Clássico das Multidões deste sábado (01) - Reprodução

A Rua Petronila Botelho, onde fica o Portão 7 (escudo), e a Rua das Moças (saída das Sociais e Cadeiras) terão tapumes dividindo o espaço de circulação destinado para torcida visitante. A torcida do Sport poderá chegar ao estádio pela Rua do Machado e por parte da própria Rua das Moças (nas imediações do Conjunto Habitacional Beira Rio). Os rubro-negros entrarão pelo Portão 4.

Veja também