Sport Sport: Rodrigo Atencio aparece no BID e pode estrear contra o Santa Cruz Meia-atacante argentino vem trabalhando com o grupo rubro-negro desde a última semana

O Sport pode ter um reforço para o Clássico das Multidões, contra o Santa Cruz, neste sábado (1º), no Arruda. Nesta quinta-feira (30), o meia-atacante Rodrigo Atencio teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e passa a ficar à disposição do técnico Pepa.

No Recife desde a semana passada, o atleta já vem trabalhando com o grupo e deve fazer sua estreia contra o Santa Cruz, pelo Estadual.

Na última quarta-feira (29), inclusive, Atencio esteve presente na Ilha do Retiro, onde recebeu o carinho da torcida e acompanhou de perto a goleada do Sport por 4x1 sobre o Jaguar, pela quinta rodada do Estadual.

Contratado pelo Leão junto ao Independiente/ARG, o jogador de 22 anos assinou com os pernambucanos até o fim de 2029. O Sport adquiriu 50% do passe do camisa 20, com obrigação de adquirir mais 30% caso o argentino atinja metas estipuladas em contrato.

Ao todo, a negociação pode custar aproximadamente R$ 12 milhões aos cofres do time da Ilha do Retiro.

Os gols da partida! pic.twitter.com/nHOeaykhiS — Sport Club do Recife (@sportrecife) January 30, 2025

