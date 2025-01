A- A+

Campeonato Pernambucano Paciência brilha e Sport goleia Jaguar pelo Campeonato Pernambucano; veja os gols Atacante português participou de três gols do Leão na noite desta quarta-feira (29), na Ilha do Retiro

Sem dificuldades, o Sport fez o que dele se espera na noite desta quarta-feira (29) na Ilha do Retiro. Enquanto o torcedor já estava com a cabeça no Clássico das Multidões a ser disputado sábado (1º), no Arruda, o Rubro-negro goleou o Jaguar, por 4x1, em noite de Gonçalo Paciência, pela quinta rodada do Campeonato Pernambucano.

O resultado construído na presença de 10.014 pessoas levou o Leão ao terceiro lugar provisório na tabela, com nove pontos. Já os visitantes caíram para a sétima posição, com cinco pontos

Foram três, mas poderia ter sido bem mais. O primeiro tempo do Sport, em especial os primeiros 30 minutos, foi em ritmo de treino na Ilha do Retiro. Além disso, teve nome e sobrenome: Gonçalo Paciência.

Em sua estreia como titular pelo clube pernambucano, o português participou ativamente dos três gols rubro-negros na primeira parte do jogo.

Depois de entrar no decorrer dos dois últimos jogos e passar em branco, o jogador de 30 anos constou na formação inicial pela primeira vez.

Ainda aos quatro minutos, após cruzamento, o camisa 7 brigou pela bola e viu Lenny Lobato soltar o pé para fazer 1x0.

MAIS UM DELE! LENNY LOBATO MARCA MAIS UM GOL! pic.twitter.com/jU6Uy8AGkI — Sport Club do Recife (@sportrecife) January 29, 2025

O tento serviu para desestabilizar a equipe visitante. Bom para o Leão, que ativou o modo rolo compressor para encaminhar os três pontos sob a batuta do seu novo centroavante.

Aos 16 minutos, Paciência anotou um golaço para ampliar. Após passe em profundidade de Gustavo Maia, Éverton saiu mal e o atacante, quase sem ângulo, bateu de cobertura para celebrar seu primeiro gol pelo Sport.

TIREM AS CRIANÇAS DA SALA! Gonçalo Paciência marca seu primeiro gol com a camisa do Sport! pic.twitter.com/JMNe0NXFgZ — Sport Club do Recife (@sportrecife) January 29, 2025

Sem diminuir o ritmo, o Rubro-negro chegou ao terceiro em mais uma pintura do português. Aos 27, Paciência recebeu de Lucas Lima, fintou o zagueiro de letra e finalizou cruzado para ampliar.

JÁ PERCEBEMOS QUE O PORTUGUÊS É VICIADO EM GOLAÇO! MAIS UM DE GONÇALO PACIÊNCIA! pic.twitter.com/NRMgxPLHIK — Sport Club do Recife (@sportrecife) January 29, 2025

Se não fosse pelo goleiro Éverton, o placar poderia ter sido mais elástico. Além de duas cabeçadas do camisa 7 do Sport, o goleiro do Jaguar fez grandes intervenções em bicicleta de Gustavo Maia e falta cobrada por Lucas Lima.

Na primeira e única boa escapada, o clube de Jaboatão dos Guararapes contou com seu artilheiro para diminuir. Pedro Maycon recebeu na intermediária, deixou Lucas Lima para trás e, sem marcação, chutou com efeito para vencer Caíque França.

Com os três pontos encaminhados e de olho no Clássico das Multidões, Pepa voltou do intervalo com três modificações. Renzo, Chrystian Barletta e Gustavo Coutinho foram acionados nas vagas de Chico, Lucas Lima e Paciência, respectivamente.

Mantendo o ímpeto elevado, o Sport seguia empilhando oportunidades. Na melhor delas, por exemplo, Barlettra carimbou o travessão, depois de passe de Lobato.

No intuito de tentar surpreender, o Jaguar se lançava ao ataque e deixava espaço para rápidas investidas do Sport. Barletta, novamente, e Gustavo Maia ficaram no quase.

Até que aos 30, brilhou a estrela de Gustavo Coutinho. Após bate-rebate na área, Marcelo Ajul rolou para o camisa 9 mandar no canto e selar a goleada na Ilha do Retiro.

CAMISA 9! Gustavo Coutinho faz o quarto do Leão no jogo! pic.twitter.com/RBj5mpeQOA — Sport Club do Recife (@sportrecife) January 30, 2025

Ficha do jogo

Sport 4

Caíque França; Di Placido, Marcelo Ajul, Chico (Renzo) e Igor Cariús; Adriel, Fabricio Domínguez (Dedé) e Lucas Lima (Chrystian Barletta); Lenny Lobato (Romarinho), Gustavo Maia e Gonçalo Paciência (Gustavo Coutinho). Técnico: Pepa.

Jaguar 1

Éverton; Thalison, Marcelão (Rocha) (Peixoto), Tallys e Eduardo Brito; Anderson, Brendon (Grafite) e Jadiel; Pedro Maycon, Halef Pitbull e Daniel Bahia (Léo Mago). Técnico: Pedro Manta.

Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Árbitro: Hugo Figueiredo

Assistentes Humberto Martins e Matheus Valentim

Gols: Lenny Lobato, aos 4', Gonçalo Paciência, aos 16' e aos 27' do 1T, Gustavo Coutinho, aos 30' do 2T (SPT); Pedro Maycon, aos 46' do 1T (JAG)

Cartões amarelos: Di Placido, Fabricio Domínguez, Igor Cariús (SPT); Pitbull, Alisson (JAG)

Público: 10.014 torcedores

Renda: R$ 196.485,00

