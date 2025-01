Pepa vê Sport pronto fisicamente em 15 dias e indica manter rodízio

A- A+

Com o elenco do Sport ainda adquirindo ritmo de jogo, a expectativa é que o técnico Pepa volte a utilizar uma equipe alternativa nesta quarta-feira (29), pelo Campeonato Penrambucano. Na ocasião, o Rubro-negro recebe o Jaguar, às 20h, na Ilha do Retiro, pela quarta rodada.

Contra o Central, por exemplo, oito mudanças foram realizadas, em relação ao time que derrotou o Ferroviário, na estreia da Copa do Nordeste. Apenas Antônio Carlos, Tití Ortiz e Gustavo Coutinho foram acionados na formação inicial pela segunda vez consecutiva.

"Estamos em uma pré-época, só que a competir. Nossa ideia é dar minutos a todos, com naturalidade o espaço vai ser conquistado. Com jogos de três em três dias, independente da competição ser o Estadual ou Copa do Nordeste, faremos de tudo para ganhar os dois", falou o técnico Pepa.

"Não é fácil pela sobrecarga de jogos, e a condição física ainda está longe da ideal. É gerir ao máximo a carga, dar minutos a todos e aproveitar a qualidade que temos na base para suprir posições que ainda estamos carentes", seguiu o treinador.

Em meio ao rodízio planejado, Pepa acredita que os minutos cedidos a todos do grupo contribuem para o Sport ter um time homogênio, apesar da pressão pelos resultados.

"Em condições normais, estamos a criar um elenco com opções válidas, diferentes e que vai ao encontro que o jogo pede. Dá para gerir a carga em meio à sequencia de jogos, mas tem que realçar a dificuldade que é estar a competir com a responsabilidade de ganhar, dar minutos e crescer juntos", enfatizou.

Questionado sobre quanto tempo necessita para ter o grupo ideal atuando, o técnico lembrou que peças ainda vão desembarcar na Ilha do Retiro. Por outro lado, ele projetou que em duas semanas o elenco vai atingir o nível físico desejado para aguentar o ritmo da temporada.

"O elenco ideal é impossível, porque o mercado até o último dia vai estar aberto", relatou.

"Temos que ir crescendo, trabalhando, criando dinâmicas, todos têm que estar dentro do processo do Sport e termos esta sequencia. Não sobrecarregar os jogadores. Mais do que um time ideal minha preocupação é a condição física ideal, esse é o objetivo. Eu prevejo, sinceramente, por volta de 15 dias para estarmos como queremos e com naturalidade vão chegar dois ou três jogadores", finalizou.

