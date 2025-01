Santa Cruz x Sport: Clássico das Multidões terá as duas torcidas, árbitro de fora, mas sem VAR

A- A+

O Clássico das Multidões deste sábado (1º), entre Santa Cruz e Sport, no Arruda, pela sexta rodada do Campeonato Pernambucano, terá a presença das duas torcidas e arbitragem de fora do quadro local. A decisão foi tomada nesta quarta (29), após reunião entre os representantes dos dois clubes, junto ao Ministério Público de Pernambuco (MP-PE). A informação foi confirmada pelo presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), Evandro Carvalho.





Retorno

A última vez que o clássico teve a presença das duas torcidas foi na primeira fase do Pernambucano de 2024. Em jogo realizado na Arena de Pernambuco, com mando do Sport, os rubro-negros venceram por 2x1, com mais de 20 mil torcedores, sendo pouco mais de quatro mil tricolores no estádio.



As equipes voltaram a duelar nas semifinais do Pernambucano, mas em partidas com presença apenas das torcidas mandantes, tanto no Arruda quanto no palco de São Lourenço da Mata. O motivo foi justamente os registros de confusões na Região Metropolitana do Recife (RMR) no encontro anterior, o que levou os demais clássicos locais e terem o veto dos torcedores visitantes nos estádios.

Em 2025, o Clássico das Multidões da primeira fase do Estadual será no Arruda, com a torcida do Sport tendo direito a 10% das entradas. A capacidade do estádio do Santa Cruz é de 60 mil pessoas, mas o Tricolor tem operado em 26 mil por conta da necessidade de reformas no local para atender ao limite máximo. Sendo assim, são esperados 2.600 ingressos para os rubro-negros.

Arbitragem

A FPF está em contato com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para trazer um quadro de arbitragem da Fifa para o clássico, com profissionais de fora do quadro local - uma solicitação que o Trio de Ferro, juntamente com o Retrô, fez nesta semana. O pedido veio após a Comissão Estadual de Arbitragem de Pernambuco (CEAF-PE) reconhecer um erro na arbitragem do Clássico das Emoções, entre Náutico e Santa Cruz, nos Aflitos, vencido pelos alvirrubros por 2x1.

O segundo gol, marcado por Paulo Sérgio, se originou em um lance em que a bola bateu no braço de Bruno Mezenga. A árbitra Deborah Cecília e o auxiliar José Romão não marcaram a infração e, por consequência, foram afastados por tempo indeterminado. Quanto ao VAR, um outro pedido feito pelos clubes, a FPF informou que, assim como acordado no Conselho Técnico do Estadual, o recurso do árbitro de vídeo será permitido apenas nos jogos eliminatórios.



Tabu



O Santa Cruz não vence o Sport desde 2020, quando bateu o rival por 2x1, na Ilha do Retiro, pelo Pernambucano de 2020. De lá para cá, as equipes se enfrentaram oito vezes, com cinco empates e três triunfos do Leão. No Arruda, a última conquista do Tricolor perante o Rubro-negro foi no Estadual de 2019, por 1x0.

