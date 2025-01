A- A+

Campeonato Pernambucano Sport encara Jaguar com possíveis novidades no time titular; veja onde assistir Confronto válido pelo Pernambucano acontece às 20h, na Ilha do Retiro, nesta quarta-feira (29)

Invicto no Campeonato Pernambucano, ao lado do Maguary, o Sport volta a entrar em campo na noite desta quarta-feira (29). Em duelo válido pela quinta rodada, o time comandado por Pepa recebe o Jaguar, às 20h, na Ilha do Retiro, em busca da segunda vitória seguida na competição.

A equipe da Praça da Bandeira é a quarta colocada, com seis pontos, enquanto o clube recém-promovido à elite estadual está uma posição atrás, com cinco pontos ganhos.

"Temos que estar focados e fazer um jogo consistente para cumprir o que Pepa pede para a gente dentro de campo. Dentro de casa, com o apoio da torcida, temos que mostrar nossa identidade de dedicação, garra e raça para conseguir uma vitória importante no Pernambucano", falou o meia-atacante Hyoran.

A partida contra o Jaguar acontece antes de o Sport ter os primeiros grandes desafios da temporada. No sábado, também pelo Estadual, o Rubro-negro visita o Santa Cruz, no Arruda, pela sexta rodada.

Já no meio da próxima semana, terá um confronto que ainda vai se repetir pelo menos mais duas vezes em 2025: encara o Fortaleza, na Ilha do Retiro, pela segunda rodada da Copa do Nordeste.

Em meio à proximidade de duros compromissos, Pepa deve voltar a rodar o elenco contra o Jaguar. Diante do Central, por exemplo, apenas três jogadores que encararam o Ferroviário estiveram presentes na formação inicial.

Dos atletas de linha disponíveis no grupo principal, apenas o lateral-direito Di Placido e o zagueiro Rafael Thyere ainda não foram utilizados neste começo de temporada.

O capitão, aliás, vinha fazendo um trabalho de recondicionamento físico e foi relacionado pela primeira vez no último domingo, em Caruaru.

O português Gonçalo Paciência, por sua vez, apesar de acionado nas duas partidas anteriores, ainda não atuou como titular até o momento. A expectativa é que o camisa 7 apareça na formação inicial perante o clube de Jaboatão dos Guararapes.

Promessa pode ser poupada

Único jogador a atuar nos quatro jogos do Sport no Estadual, o volante Zé Lucas pode ganhar um descanso contra o Jaguar. Talvez não pelo número de partidas, mas, sim, pelo acúmulo de cartões.

Já nas graças do torcedor, o jovem de 16 anos soma dois amarelos na competição. Assim, caso seja punido nesta quarta, ficaria fora do Clássico das Multidões do final de semana. Adriel e Marcelo Ajul devem brigar pela posição na cabeça de área.

Dúvidas

Outros que podem ser poupados nesta noite são Fabricio Domínguez e Lucas Lima.

Recuperados de lesão na coxa esquerda e joelho direito, respectivamente, o volante e o meia voltaram a trabalhar com o elenco no início da semana, mas podem ser preservados para os próximos dois compromissos do Leão.

Ficha técnica

Sport

Caíque França; Di Placido (Hereda), Rafael Thyere, Chico e Igor Cariús (Dalbert); Adriel (Marcelo Ajul), Hyoran e Tití Ortiz; Chrystian Barletta, Romarinho e Gonçalo Paciência. Técnico: Pepa.

Jaguar

Éverton; Thalison, Marcelão, Tallys e Eduardo Brito; Anderson, Brendon e Jadiel; Pedro Maycon, Daniel e Léo Mago. Técnico: Pedro Manta.

Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Horário: 20h

Árbitro: Hugo Figueiredo

Assistentes Humberto Martins e Matheus Valentim

Transmissão: Canal GOAT

