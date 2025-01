A- A+

Sport Sport: feliz com assistência, Hyoran diz que time ainda está em processo de ajustes Camisa 19 atuou pela primeira vez como titular contra o Central e contribuiu diretamente para a vitória em Caruaru

Depois de estrear pelo Sport no decorrer da vitória rubro-negra sobre o Ferroviário, pela Copa do Nordeste, Hyoran atuou pela primeira vez como titular contra o Central, no último domingo (26), pelo Campeonato Pernambucano.

LENNY LOBATO! pic.twitter.com/DzGdq6So3a — Sport Club do Recife (@sportrecife) January 26, 2025

Diante da Patativa, o camisa 19 esteve em campo até os 17 minutos do segundo tempo, quando foi substituído por Adriel. Entretanto, foi decisivo ao dar o passe que culminou no gol de Lenny Lobato, o da vitória da equipe por 1x0.

“Feliz demais por ter feito mais um jogo camisa do Sport, dessa vez como titular, e contribuído com uma assistência", declarou Hyoran.

"Estamos em início de temporada e a comissão técnica ainda está fazendo os ajustes necessários para que a equipe se prepare da melhor maneira possível”, seguiu.

Emprestado pelo Internacional ao Sport, Hyoran soma passagens por Chapecoense, Palmeiras, Atlético-MG e RB Bragantino. Por Chape e Galo, inclusive, foi campeão estadual em quatro oportunidades - sendo três pelo time mineiro. Feito que espera repetir pelo clube pernambucano.

“O Sport, pela tradição que possui, sempre entrará nas competições pensando no topo da tabela. Sabemos que é um início de trabalho, mas nosso objetivo é brigar pelo título. Teremos uma temporada desafiadora pela frente e vamos trabalhar muito para dar alegria aos nossos torcedores”, pontuou.

Com Hyoran à disposição, o Sport volta a entrar em campo nesta quarta-feira (29). Às 20h, o Leão recebe o Jaguar, às 20h, na Ilha do Retiro, pela quinta rodada do Estadual.

