Santa Cruz inicia venda de ingressos para o Clássico das Multidões contra Sport

O Santa Cruz iniciou a venda dos ingressos para o Clássico das Multidões do próximo sábado (01), às 16h30, no Estádio do Arruda. Ingressos estarão em preço promocional até próxima sexta-feira (31).

A expectativa é de um grande público no Arruda e que os ingressos sejam esgotados. A capacidade do estádio do Santa Cruz é de 60 mil pessoas, mas o Tricolor tem liberado apenas a metade por conta da necessidade de reformas no local para atender ao limite máximo. Os valores dos ingressos sofreram reajustes para o clássico.

Ingressos

Os ingressos promocionais serão comercializados desta quarta-feira (29) até sexta-feira. Durante esse período de promoção, para o público geral, os ingressos estão sendo vendidos por R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia) para o setor da arquibancada inferior. Na arquibancada superior, a entrada está sendo vendida a preço único de R$ 40.

No setor das sociais, o ingresso também custa R$ 40. Já os sócios adimplentes podem realizar o check-in virtual por meio da plataforma oficial do clube.

Já no setor de cadeiras, a inteira custa R$ 120 e R$ 60 (meia). Cadeira (aluguel) está pelo preço de R$ 160 e R$ 80 (meia). Visitantes pagam R$ 80 e R$ 40 (meia)

Após a virada de lote, os ingressos passarão a ser vendidos pelo valor R$ 100 e R$ 50 (meia).

Confira os valores promocionais dos ingressos para Santa Cruz x Sport:

Arquibancada Inferior: R$ 80 / R$ 40 (meia)

Arquibancada Superior: R$ 40

Sociais: R$ 40

Cadeiras Cativas: R$ 120 / R$ 60 (sócio)

Cadeiras (aluguel): R$ 160 / R$ 80 (sócio)

Visitantes: R$ 80 / R$ 40 (meia)

Valores dos ingressos após a virada de lote:

Arquibancada Inferior: R$ 100 / R$ 50 (meia)

Arquibancada Superior: R$ 50

Sociais: R$ 50

Cadeiras Cativas: R$ 160 / R$ 80 (sócio)

Cadeiras (aluguel): R$ 200 / R$ 100 (sócio)

Visitantes: R$ 100 / R$ 50 (meia)

