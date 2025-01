Santa Cruz terá desfalques importantes para Clássico das Multidões do próximo sábado (01)

A- A+

O Santa Cruz já sabe que não poderá contar com alguns nomes para o próximo Clássico das Multidões contra o Sport, no próximo sábado (01), no Arruda. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Matheus Melo é uma ausência certa. Por sua vez, queixando-se de dores na posterior, Gilvan é outro que deve entrar ao Departamento Médico e não enfrenta o Leão.

A vitória por 1x0 sobre o Retrô, na última terça-feira (29), no Arruda, deu um alívio ao Santa Cruz, mas acabou deixando alguns problemas para sequência do Campeonato Pernambucano. Matheus Melo e Gilvan são mais dois nomes que vão desfalcar o Tricolor.

Mesmo já entrando nos minutos finais da partida contra a Fênix, o centroavante Gilvan sentiu uma lesão na posterior da coxa, fato que foi revelado por Itamar Schülle na coletiva pós-jogo. O atleta estava atuando com infiltrações.

“O Gilvan vinha sentindo uma dor na posterior, foi para o jogo hoje tomando medicação para estar apto. Mas, acabou que sentiu, vai fazer um exame e vamos ver qual o grau da lesão. Do jeito que está hoje, é muito difícil que tenha condição de jogo", disse o técnico.

Dificilmente Gilvan terá condições de jogo para o Clássico das Multidões - Evelyn Victoria/Santa Cruz

Suspenso por conta do terceiro amarelo, Matheus Melo vai deixar uma lacuna grande para a Cobra Coral no Clássico. Segundo Itamar, o Santa não tem outro atleta de características parecidas para fazer a mesma função. “A perda do Matheus Melo, sem dúvida, é muito grande. É um jogador que está habituado aquilo que a gente faz, compensa muito taticamente, que se entrega bastante e vai deixar uma lacuna (no Clássico das Multidões). Da característica dele, nós não temos outro jogador",disse.

Um jogador que poderia assumir a criação no meio-campo tricolor é Rafinha, que chegou recentemente ao clube. Porém, Schülle adiantou dificilmente o atleta deve reunir condições físicas para fazer sua estreia com a camisa coral, pelo menos como titular.

“O Rafinha ainda não está em condições físicas de iniciar uma partida. Colocamos algumas metas que ele tem que alcançar para poder entrar em campo, jogar e render. Não é só entrar, tem que ir bem, para não expô-lo a uma lesão e perdê-lo. Há um treinamento especial para ele com o departamento físico para poder entrar aos poucos em situação de jogo", garantiu o treinador.

Outros jogadores que não estão trabalhando sob o comando de Itamar nos treinamentos são: Genílson, Ítalo Melo e Lucas Bessa. O treinador lamentou, mas encarou com naturalidade a situação. “Essas lesões acontecem, ainda mais em início de temporada, são coisas naturais. Esses atletas estão sendo tratados e quando tivermos a liberação, a gente vai colocá-los junto ao grupo".





