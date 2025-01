Santa Cruz: Itamar Schülle celebra ajuste contra o Retrô e projeta final da sequência de clássicos

A- A+

O Santa Cruz conseguiu respirar dentro daquela que poderia ser a sua mais difícil sequência de jogos no Pernambucano. Na última terça-feira (28), graças ao golaço de Israel, o Tricolor venceu o Retrô por 1x0, deixando a baixo astral pela derrota contra o Náutico para trás e marchando firme para o próximo confronto, que será no Clássico das Multidões, fato que foi celebrado por Itamar Schülle, treinador coral.

O fato do Santa ter uma sequência de três 'clássicos' seguidos, Náutico, Retrô e Sport, foi visto com até com olhar de preocupação para o que essa sequência poderia render ao Tricolor. O primeiro capítulo deixou marcas pelo Arruda e a queda da invencibilidade no Campeonato Pernambucano.

Mas diante do Retrô, equipe que também está uma divisão acima, o resultado foi outro. O duelo foi marcado pelo equilíbrio e pelas defesas que permitiram poucas chances claras. No primeiro tempo, a equipe visitante foi até um pouco melhor, mas após a volta do intervalo, o Tricolor adotou outra postura e conseguiu o resultado necessário.

"É normal que em partes do jogo você sofra, depois consegue acertar, como corrigimos algumas coisas no intervalo. O grupo está de parabéns pela dedicação que teve, pelo empenho no jogo e isso que fez a conquista do resultado, que é muito importante para nós", analisou Itamar.

Próximo clássico



Agora, pelo lado coral, os olhares já estão todos direcionados no Clássico das Multidões do próximo sábado (01), que será realizado no Arruda. Mirando o duelo contra o Sport, Schülle detalhou qual será o foco até o dia da partida.

“Nós estamos em uma sequência de três clássicos. Jogamos contra o Náutico, agora contra o Retrô e o terceiro pela frente no sábado (contra o Sport). Então, é necessário ter uma preparação, concentração e o cuidado de recuperar os atletas para essa sequência desgastante de jogos", iniciou.

“Estamos fazendo um trabalho de conscientizar cada um dos atletas, que o treino é uma parte e a outra é com o cuidado pessoal, para que assim possam executar o trabalho em alta intensidade", concluiu o treinador.



