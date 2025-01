A- A+

Sport Após goleada do Sport, Pepa mira Clássico das Multidões: "estou ansioso" Dando minutos ao elenco, treinador garante time preparado para o duelo de sábado (1º), no Arruda

Após a goleada do Sport sobre o Jaguar, por 4x1, nesta quarta-feira (29), o técnico Pepa já voltou suas atenções para o Clássico das Multidões marcado para sábado (1º), no Estádio do Arruda, pela sexta rodada do Estadual.

TIREM AS CRIANÇAS DA SALA! Gonçalo Paciência marca seu primeiro gol com a camisa do Sport! pic.twitter.com/JMNe0NXFgZ — Sport Club do Recife (@sportrecife) January 29, 2025

Questionado sobre o que pensa sobre o Santa Cruz, o treinador pregou respeito aos adversários anteriores. No entanto, garantiu estar ansioso para o confronto do final de semana.

"Meu foco era o Jaguar, assim como foi o Central antes. Nosso respeito é por tudo e por todos. A partir de hoje, vamos pensar no Santa Cruz, sabendo que é um clássico que para a cidade. É daqueles jogos bons, fantásticos, de adrenalina para todos", pontuou.

"Amo este tipo de jogos, estou ansioso para sentir isso. Sabemos bem da rivalidade que existe, da grandeza que o clássico tem no Estado", seguiu.

Rodando o elenco, no intuito de dar minutos ao elenco principal neste início de temporada, o treinador português garante que o time estará preparado para o clássico. Nas contas do técnico, o plantel só vai atingir o ápice físico em duas semanas.

"O foco tem sido dar minutos a todos para chegar no jogo sábado e estarmos cada vez mais preparados. Sabemos que não vamos estar 100%, mas estaremos mais preparados do que hoje e daí por diante", enfatizou.

JÁ PERCEBEMOS QUE O PORTUGUÊS É VICIADO EM GOLAÇO! MAIS UM DE GONÇALO PACIÊNCIA! pic.twitter.com/NRMgxPLHIK — Sport Club do Recife (@sportrecife) January 29, 2025

