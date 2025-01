Santa Cruz x Sport: árbitro Fifa apita o Clássico das Multidões, no Arruda

A- A+

Foi definida, nesta quinta-feira (30), a arbitragem do Clássico das Multidões válido pela sexta rodada do Campeonato Pernambucano. A partida entre Santa Cruz e Sport, sábado (1º), no Arruda, será apitada por Rodrigo Klein, do quadro do Rio Grande do Sul.

Klein será assistido por Marcelo Van Gasse e Rafael da Silva Alves. Todos são Fifa. O quarto árbitro, por sua vez, será Hugo Figueiredo, de Pernambuco. Este será o primeiro jogo desta edição do Estadual a contar com arbitragem de outro estado brasileiro.

Na última segunda-feira (27), Náutico, Retrô, Santa Cruz e Sport solicitaram à Federação Pernambucana de Futebol (FPF) que as partidas envolvendo os clubes tivessem árbitros de fora, além do árbitro de vídeo (VAR). A tecnologia, porém, só será implementada no mata-mata.

O pedido foi feito após a árbitra Deborah Cecília validar um gol irregular do Timbu sobre a Cobra Coral, que culminou na vitória do Náutico sobre o Santa, nos Aflitos. Na ocasião, Bruno Mezenga dominou a bola com o braço e cruzou para Paulo Sérgio marcar.

No dia seguinte à partida, a Comissão Estadual de Árbitros de Futebol de Pernambuco (CEAF) reconheceu o erro e afastou Deborah e o assistente José Romão por tempo indeterminado.

