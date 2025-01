A- A+

Tricolor Santa Cruz anuncia rescisão com atacante Zé Artur; jogador reforça o ASA Jogador atuou poucos minutos com a camisa tricolor em jogos oficiais

O Santa Cruz, por meio dos seus canais oficiais de comunicação, anunciou nesta quinta-feira (30) a rescisão de contrato, em comum acordo, com o atacante Zé Artur. O destino do jogador é o ASA, onde será comandado pelo também ex-tricolor, Ranielle Ribeiro.

Anunciado em dezembro do ano passado, Zé Artur chegou ao Arruda para compor o elenco tricolor para temporada de 2025. O atacante chegou ao clube após ter sido um dos destaques do Central, no Campeonato Pernambucano de 2024.

O Santa Cruz Futebol Clube informa que, em comum acordo, rescindiu o contrato com o atacante Zé Artur.



Desejamos sucesso e sorte em seus próximos desafios profissionais.



: @fotografaevelyn pic.twitter.com/i256TxZvaL — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) January 30, 2025

Com a camisa tricolor, Zé Artur participou apenas de 24 minutos, foi na estreia do clube na temporada, na derrota para o Treze, no Arruda, pela Pré-Copa do Nordeste. O atacante foi acionado nos minutos finais do confronto.

Alguns minutos após ter a rescisão anunciado pelo Santa Cruz, o nome do jogador foi anunciado no ASA, onde disputará o Campeonato Alagoano e a Série D.

