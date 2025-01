A- A+

Cobra Coral Santa Cruz: treinador rende elogios ao goleiro Rokenedy, titular da posição nos últimos jogos Com duas defesas consecutivas, Rokenedy garantiu os três pontos diante do Retrô

O Santa Cruz parecer ter encontrado o camisa 1 da temporada. Autor de duas defesas milagrosas que garantiram a vitória tricolor contra o Retrô, na última terça-feira (29), Rokenedy vem impressionando por suas atuações. Muito elogiado pela torcida, o jogador também vem ganhando o reconhecimento da comissão técnica.

Antes da temporada de 2025 iniciar, o desejo do goleiro era ter a oportunidade de demonstrar seu talento com a equipe principal do Santa Cruz. Durante o período de pré-temporada, as esperanças ganharam força, já que o atleta da base foi titular em alguns dos testes.

Contudo, quando chegou o momento oficial, Itamar Schülle e comissão técnica preferiu a utilização de Deivity, que chegou no clube esse ano e já disputou a Pré-Copa do Nordeste. Porém, o ex-Náutico lesionou o joelho e deixou a vaga em aberto. Também contratado para 2025, Moisés assumiu a camisa 1, falhou em alguns lances, e também acabou no DM, dessa vez por conta de uma entorse no tornozelo.

Rokenedy e membros da comissão técnica do Santa Cruz - Evelyn Victoria/Santa Cruz

Dessa forma, surgiu a oportunidade que Rokenedy sempre sonhou, no confronto contra o Petrolina, em casa. Foi bem na estreia, também teve uma atuação destacada no clássico contra o Náutico e foi eleito o melhor jogador no duelo contra o Retrô. Assim, é visto com naturalidade sua titularidade diante do Sport.

“O futebol é feito de oportunidades, até falei isso recentemente para o grupo, as chances aparecem, agora, quem se assegura e não solta mais é com eles. É necessário estarem preparados quando a oportunidade aparecer", iniciou Itamar.

“Apareceu a oportunidade para o Rokenedy, ele está se firmando, é um goleiro que está fazendo grandes jogos, é novo, da base, ficamos felizes por isso. Ele transferiu aquilo que foi feito nos treinamentos para dentro do campo, teve nossa confiança, mantivemos ele e está fazendo grandes jogos".



