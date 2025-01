Santa Cruz: Itamar explica situação de Everton Sena

A- A+

Uma das mais importantes contratações do Santa Cruz para 2025, o experiente defensor Everton Sena, ainda não conseguiu reestrear com a camisa tricolor. Desde que retornou ao Arruda, o jogador teve alguns problemas físicos e não conseguiu estar à disposição do técnico Itamar Schülle.

Em coletiva, o treinador tricolor ressaltou que o jogador está realizando alguns trabalhos junto ao grupo, mas que ainda precisa aprimorar a forma física para estar 100% pronto. “Conversei com Everton Sena em particular e escutei como ele está. Dentro do feedback que ouvimos, estamos trabalhando, dando tempo, evoluindo, até o dia que vamos escutar algo diferente, para podermos, gradativamente, colocando no grupo", disse Schülle.

Durante o período de pré-temporada, Everton teve identificado uma alteração na articulação da perna, mas já fez todo o tratamento e trabalho de transição. Ainda assim, não se mostrou confiante em estar na condição ideal para jogar e não foi relacionado na atual temporada.

O próximo jogo do Santa Cruz é contra um time que Everton Sena já se consagrou. Neste sábado (01), no Arruda, o Santa Cruz recebe o Sport para o primeiro Clássico das Multidões da temporada.

Everton Sena já está realizando alguns trabalhos com os demais jogadores - Evelyn Victoria/Santa Cruz

